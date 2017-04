2017-04-25 18:30:00.0

Motorsport Aichacher gibt für großen Traum Gas

Markus Schormair fährt am Wochenende erstmals beim ADAC Junior Cup. Dafür hat er 15 Kilo abgenommen. Bei Testtagen in Italien lernte er Motorrad und Konkurrenten kennen. Von Sebastian Richly

Plötzlich ging bei Markus Schormair alles ganz schnell. Vor rund einem Jahr beschloss der Aichacher für sich, Motorradrennen zu fahren. Am kommenden Wochenende geht er erstmals mit seiner 44 PS KTM RC390 im niederländischen Asse beim ADAC-Junior, einer Nachwuchsserie für Fahrer von 14 bis 22 Jahren, an den Start.

Schormair liebt die Geschwindigkeit: „Man ist mit dem Motorradviel näher an der Straße und spürt das Tempo ganz anders als beim Autofahren“, beschreibt er die Faszination. Mit seiner regulären Maschine, die etwa durch einen Sportauspuff modifiziert wurde, erreicht er Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern. Dabei interessiert er sich noch gar nicht so lange für die Zweiräder. Erst mit 15 Jahren nahm ihn sein Cousin Lukas auf dessen Motorrad mit – seitdem hat ihn das Fieber gepackt. Nun geht er für das ADAC-Team Südbayern an den Start. In einem Ausscheidungsrennen setzte er sich durch und darf nun für das Team starten. Seine Sponsoren eingerechnet ist der Saisonetat von rund 15000 Euro nun zumindest zur Hälfte gedeckt.

ANZEIGE

Nicht nur finanziell ist die Rennserie eine Herausforderung für den unerfahrenen Schormair. In der Vorbereitung nahm der 18-Jährige 15 Kilogramm ab: „Ich war beim Handball Kreisläufer und da braucht man einen bulligen Körper. Beim Motorradfahren ist das ganz anders“, so Schormair.

Seit Monaten trainiert Schormair für seinen Traum. Anfang April durfte er bei den langersehnten Testfahren im italienischen Misano mitmachen. Dort lernte er seine Konkurrenten und noch wichtiger sein Motorrad unter wettkampfähnlichen Bedingungen kennen. 34 Fahrer aus Deutschland, Tschechien und anderen europäischen Ländern kämpfen in der Serie um Punkte und darum, entdeckt zu werden. Das Ziel für die meisten ist die Moto3, die dritthöchste Motorradklasse. Vor dem ersten Rennen am Wochenende in den Niederlanden bleibt der Aichacher bescheiden: „Für ganz vorne wird es wohl noch nicht reichen. Ich schaue von Rennen zu Rennen und versuche, mich zu präsentieren.“

Bis Oktober stehen sieben Rennwochenenden auf dem Plan, in denen er zeigen kann, was er drauf. Denn dafür sei die Rennserie laut Schormair da: „Alle Fahrer haben so ziemlich die gleiche Ausgangsposition. Da gibt es keine Vor- oder Nachteile bei den Maschinen. Es kommt wirklich rein auf das fahrerische Können an.“