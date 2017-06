2017-06-20 00:02:32.0

Aichacher kämpfen um Rettiche

LCA-Gruppe tritt in Schifferstadt an

Keine Medaillen, sondern Rettiche wollte die Delegation des LC Aichach jetzt in Aichachs Partnerstadt Schifferstadt (Rheinland-Pfalz) gewinnen. Die vier LCA-Läufer wurden durch den Mauerbacher Kicker Matthias Stemmer verstärkt und von LCA-Chef Josef Lechner und seiner Frau begleitet. Beim alljährlichen Rettichfestlauf des LC Schifferstadt erhält jeder, der schnell ist, einen riesigen Rettich. Und weil die Pfälzer gastfreundliche Menschen sind, erhalten die langsameren Athleten ebenfalls ein Exemplar dieses würzigen Kreuzblütengewächses.

Da es sehr heiß war, fiel der Startschuss in der bekannten Ringer-Metropole erst um 19.30 Uhr. Vier Runden, die sich auf 6,7 Kilometer addierten, mussten durch die idyllische Altstadt gedreht werden. Der schnellste Aichacher war Mathias Müller in 26:10 Minuten, Rang elf im Gesamtfeld, Rang vier in der M30-Wertung. Martin Widmayr benötigte 30:35 Minuten (53., 9. M50), Norbert Walter traf nach glatten 31 Minuten ein (57., 8. M40) und Erwin Germann (62.) – der M60-Matador – erhielt nicht nur einen Prachtrettich, sondern auch eine Urkunde für den dritten Platz in seiner Altersklasse. SGM-Fußballer Stemmer überquerte nach 32:28 Minuten die Ziellinie (68., 11. M30). Er trat nicht im grünen Trikot seiner Fußballkameraden an, sondern war für die Königlich-Bayerische Josefspartei unterwegs. Die Pfalz war bis 1806 eng mit Bayern verbunden, weil die Region gleichfalls von den Wittelsbachern regiert wurde.

Solche und ähnliche Themen wurden anschließend ausgiebig mit den Gastgebern beim Rettichfest diskutiert. (hokr)