2017-05-30 00:03:38.0

Aichacher kommen ins Schwitzen

Leichtathletik: LCA-Trio siegt in Stadtbergen

Während viele am Vatertag verstärkt Wert auf flüssige Kalorienaufnahme legen, schwitzte ein halbes Dutzend Läufer des LC Aichach am Feiertag beim Stadtberger Vatertagslauf die Flüssigkeit heraus.

So etwa Michael Harlacher, der den Zehn-Kilometer-Parcours in 35:46 Minuten durcheilte – nur der Augsburger Michael Ender war mit 35:29 Minuten schneller. Auf Rang vier folgte der schnellste M50er, Georg Steinherr, in 36:38 Minuten. Mit Martin Bichlmeier platzierte sich ein weiterer LCA-Aktiver als Neunter in den Top Zehn. Der frühere Rad-Meister blieb mit 39:48 Minuten zudem unter der 40-Minuten-Marke und wurde zum drittbesten M45-Akteur gekürt. Das LCA-Trio war schnellstes Vatertagsteam mit einem großen Vorsprung von 6:20 Minuten auf die LG Zusam. Martin Widmayr lief nach 48:08 Minuten als M50-Zwölfter ein. Gerhard Granvogl benötigte drei Sekunden mehr, gewann dafür aber die M60-Silbermedaille. Bei den Frauen setzte sich Susanne Schader-Schmid (SV Mindelzell) in 42:10 Minuten durch. Karina Fitz-Helbig (LC Aichach) stellte sich der Konkurrenz über 3,6 Kilometer. Sehr erfolgreich, denn sie wurde Dritte in 16:04 Minuten. Siegerin Janine Köhler (LG Reischenau-Zusamtal) riss nach 14:40 Minuten das Zielband. Insgesamt waren 168 Teilnehmer am Start

Die Geschwister Verena und Christian Bayr feierten beim zweiten Rennen des Karlsfelder Läufercups ihre Saisonpremiere auf der Bahn. Die 28-jährige Dasingerin wurde in 12:38,40 Minuten Sechste der U30-Wertung. Ihr 31-jähriger Bruder Christian traf nach 11:07,88 Minuten ein. Tagesschnellster war Florian Beck (TG Viktoria Augsburg) in 8:51,56 Minuten. Bei den Frauen siegte Marina Rappold (LG Sempt) in 9:55,24 Minuten. (hokr)