2017-05-04 20:29:00.0

Leichtathletik Aichacher laufen gleich mehrere Bestzeiten

LCA-Athleten räumen bei den Dreifachmeisterschaften im Augsburger Siebentischwald im Einzel und Team ab. Von Horst Kramer

Ein Lauf, drei Meisterschaften - diese seltene Kombination ging im Augsburger Siebentischwald über die Bühne, als die TG Viktoria Augsburg die bayerischen, schwäbischen und die Kreismeisterschaften im Halbmarathon austrug. Mit dabei: eine große Läuferriege des LC Aichach.

Herta Bergmann und Werner Fendt (beide LCA) gelang das Kunststück, Medaillen bei allen drei Championaten zu holen: So glänzte Fendt mit einer Zeit von 1:27:22 Stunden und ließ dabei Klaus Löwenhagen (TGV Augsburg) und Jakob Furtmayr (SG Indersdorf) hinter sich. Damit holte er nicht nur den Kreis- und schwäbischen Meistertitel, sondern auch den bayerischen Vizemeistertitel in der M60. Bergmann wurde sogar Dreifach-Meisterin in der Wertungsklasse W65 mit einer Zeit von 1:50:48 Stunden. Erwin Germann lief eine Sekunde vorher über die Ziellinie und wurde schwäbischer und Kreis-Vizemeister in der M65 und Siebter der bayerischen Meisterschaften. Für Bergmann war es übrigens der erste Halbmarathon nach 13 Jahren Pause. Birgit Haug erkämpfte sich in 1:46:41 Stunden zwei schwäbische Bronzemedaillen in der W55-Wertung, in Bayern liegt sie auf Rang sechs.

Die flache und windgeschützte Strecke durch das Naherholungsgebiet animierte einige LCAler zu neuen persönlichen Bestzeiten: Andreas Kigele durchbrach erstmals in seinem Läuferleben die 1:20-Stunden-Schallmauer und schlug nach 1:19:34 Stunden an, als zweitschnellster Kreis-Schwabe der M30-Männer. M50-Youngster Georg Steinherr blieb seinem Kollegen mit 1:20:37 Stunden dicht auf den Fersen: Er wurde Kreismeister, zweitschnellster Schwabe und Siebter der bayerischen Titelkämpfe. Alexander Wehle folgte in 1:22:37 Stunden und holte sich als sechstbester M40-Bayer die Vize-Altersklassentitel bei den Kreis- und schwäbischen Meisterschaften. Martin Bichlmeier durcheilte den Parcours im Alleingang mit einer neuen Bestzeit von 1:26:19 Stunden und holte Bronze in der schwäbischen und Kreismeisterschaftswertung. Rudi Hartl knackte in 1:29:58 Stunden ebenfalls die 1:30-Stunden-Marke und erklomm danach als sechstschnellster M60-Bayer das dritthöchste Schwaben- und Kreistreppchen. Starke Zeiten erzielten auch der fünftschnellste M35-Kreis- und Gesamtschwabe Mathias Müller in 1:36:01 Stunden sowie M60-Athlet Gerhard Granvogel, der sich nach 1:47:55 Stunden als Sechstbester im Kreis und Sportbezirk erwies.

Das Team mit Kigele, Steinherr und Wehle gewann Bronze im Kreis, wurde Vierter in Schwaben und rangiert in Bayern auf Platz zehn. Das LCA-Trio mit Bichlmeier, Fendt und Hartl belegte die Ränge sieben, acht und 18. Der LCA 3 mit Müller, Granvogl und Germann die Plätze 15, 16 und 31.