Leichtathletik Aichacher laufen persönliche Bestzeiten

Kühbacherin Kathrin Wörle und Adelzhauser Benjamin Dillitz überzeugen beim Dachauer Straßenpreis

Der Parcours des Dachauer Volksfestlaufs über zehn Kilometer gilt als eine der schnellsten Strecken Südbayerns. Das durften heuer die Kühbacherin Katrin Wörle (LC Aichach) und der Adelzhauser Benjamin Dillitz (LG Stadtwerke München) erleben.

Wörle steigerte ihre Bestzeit um satte 1:13 Minuten. Sie durcheilte den Rundkurs um den Dachauer Stadtwald in 44:25 Minuten. Dillitz konnte sich über eine ähnliche Steigerung freuen: Er querte schon nach 33:50 Minuten den Zielkanal. Seine Bestzeit stand seit dem 1. Mai bei 34:16 Minuten, gelaufen ebenfalls in Dachau, jedoch auf einer anderen Strecke. Doch es ist nicht nur der Parcours und der schnelle Asphalt, die für herausragende Zeiten sorgte, in Dachau ist traditionell eine namhafte Konkurrenz am Start.

Heuer führte der Ex-LCAler Heiko Middelhoff (LAC Quelle Fürth) das Feld an. Er zog auf den ersten Kilometern Steffen Burkert (LG Stadtwerke München) mit. Dicht dahinter zwei Teamkollegen des Münchners: Andreas Brünnert, der in der Vorwoche M35-Sechster der Europameisterschaften über 5000 Meter geworden war, sowie der 23-jährige Dillitz, eine der größten Laufhoffnungen der Region. Der Adelzhauser zog auf dem Schlusskilometer noch an Brünnert vorbei und wurde Dritter. Der M35-Routinier kam 21 Sekunden später in 34:11 Minuten an. Drei Läufer unter 34 Minuten, einer ganz knapp darüber – das kann sich sehen lassen, kein Volkslauf in der Region konnte heuer mit diesen Zeiten mithalten.

Michael Harlacher und Frank Schlecht (beide LC Aichach) trafen als Sechste und Siebte ein, mit sehr guten Resultaten: Harlacher in 35:18 Minuten, Schlecht in 35:43 Minuten. Und weil ihr Teamkollege Martin Bichlmeier mit 39:32 Minuten deutlich unter der 40-Minuten-Schallmauer blieb, holte das LCA-Team Silber in der Mannschaftswertung, hinter der Münchner Stadtwerke-Crew.

Die LCA-Damen mit Wörle, Herta Bergmann und Leni Bauer wurden gleichfalls mit Silber ausgezeichnet. Angeführt von Wörle, die als Siebte und Dritte der W30-Wertung einlief.

Bergmann (LCA) gewann die W65-Konkurrenz in 48:56 Minuten, Bauer siegte bei den W70-Damen in 55:59 Minuten. Rund 210 Läuferinnen und Läufer nahmen an der Veranstaltung des ASV Dachau teil. (Text/Fotos: Horst Kramer)