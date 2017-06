2017-06-01 16:34:00.0

Kartfahren Aichacher liegen in der Gesamtwertung vorne

23 Fahrer sind beim Schwabenpokallauf in Schwabmünchen am Start. Stefan Habek und Massimo Ziegler schaffen es aufs Podest.

Gleich 23 Kartfahrer vom MC Aichach waren beim vierten Schwabenpokallauf der Scuderia Lechfeld in Schwabmünchen am Start.

In der Klasse K1 erwischte Stefan Habek einen guten Tag und wurde Dritter. Adrian Limmer fuhr ungewohnt verhalten, konnte sich aber trotzdem auf Rang sechs platzieren. Philipp Friedl blieb nicht fehlerfrei, wurde dank eines schnellen zweiten Wertungslaufes aber noch Siebter. Michael Lippl wurde (9.) und Hannah Weiher (14.) komplettierten das Ergebnis.

In der Klasse K2, in der 30 Kinder antraten, wurde Noah Schipf 19. und Elias Schwarzmeier platzierte sich auf dem 14. Platz. Timo Bellenbaum kostete eine Pylone etliche Plätze, er wurde am Ende Neunter. Leon Ehleider landete wie Teamkollege Stefan Habek auf Rang drei. Ihm fehlten nur neun Hundertstel Sekunden auf Platz zwei.

Die Aichacher in Klasse K3 wurde wieder einmal von Massimo Ziegler angeführt. Er landete mit Platz zwei erneut auf dem Podest. Es folgten Niklas Stahler (8.), Alex Biasizzo (12.), Ulrike Stolz (15.) und Danny Friedl (20.). Jim de la Vigne erreichte in der Klasse K4 einen guten sechsten Platz. Auf den Erstplatzierten fehlte ihm lediglich eine Sekunde. Tobias Reitz wurde Zehnter, Matthias Stolz Elfter. Es folgten Joel Kurrer (16.), Vanessa Witzenberger (18.), Alexander Stahler (21.), Paul Schneider (24.) und Jasmin Bellenbaum (26.). Mario Hermann in der Klasse K5 wurde Fünfter.

Aktuell führen die Aichacher in Schwaben die Mannschaftswertung an und wollen diese Position in den nächsten Rennen verteidigen. (AN)