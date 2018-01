2018-01-10 00:03:20.0

Tischtennis Aichacher mit gemischter Bilanz

Nach der Vorrunde kämpfen zwei Männerteams gegen Abstieg

Eine spannende Rückrunde erwartet Aichachs Tischtennis-männer. Sowohl die Erste als auch die Zweite ist nach Abschluss der Vorrunde abstiegsgefährdet.

I Eine schwierige Saison stand Aichachs Vorzeigeteam nach dem Aufstieg in die 2. Bezirksliga Nord bevor, zumal die bisherige Nummer eins Inac Ishak gewechselt ist. Nach der Hälfte der Spiele liegt der TSV mit Platz sieben und 7:11-Punkten im Soll. Der Blick auf die Tabelle zeigt jedoch, wie dünn die Luft im Abstiegskampf ist. So liegt der TTC Memmenhausen, der derzeit den Relegationsplatz belegt, lediglich einen Punkt hinter Aichach, und auch der TTC Langweid sowie die DJK Augsburg Nord haben nur zwei beziehungsweise drei Gewinnpunkte weniger als die Paarstädter. Herausragender Spieler war Willi Schablas, der zehn seiner elf Einzelpartien gewann. Eine ordentliche Bilanz weist auch Nachwuchstalent Daniel Konrad in seiner ersten Saison in der ersten Mannschaft auf (5:6 Spiele). Matthias Löw/Andreas Steinemann haben mit 5:3 eine gute Doppelbilanz.

II Eine insgesamt enttäuschende Vorrunde spielte das Team. Mit 6:12-Punkten liegt das Team auf dem achten Tabellenplatz der 1. Kreisliga und ist abstiegsgefährdet. In der Rückrunde ist aber eine Verbesserung der Platzierung möglich, da die Liga sehr ausgeglichen ist. Die Aichacher Spieler weisen überwiegend ausgeglichene bzw. knapp negative Bilanzen auf. Pablo Löw/Christian Berger gehören mit einer Bilanz von 6:1 zu den fünf besten Doppeln der Liga. Am Freitag startet die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Westheim III.

In der 2. Kreisliga Süd liegt das Team auf dem vierten Platz. Die Aichacher überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Hervorzuheben sind die Bilanzen von Christoph Czok (7:3) sowie Christoph Czok/Erich Pecher (6:0), die das drittbeste Doppel der Liga stellen.

Als Tabellenführer beendete man die Vorrunde in der 4. Kreisliga Nord. Mit sieben Siegen und einem Unentschieden blieben die Paarstädter ungeschlagen. Alle Stammspieler weisen positive Bilanzen vor. Raimund Piegsa und David Czok zählen mit Bilanzen von 15:2 beziehungsweise 14:3 zu den besten Spielern der Liga.

Lehrgeld zahlen musste man in der 4. Kreisliga Süd. Mit 2:14-Punkten liegt das Team, indem auch einige Jugendspieler Spielpraxis sammeln, auf dem vorletzten Tabellenrang. (chrb)