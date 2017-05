2017-05-26 18:00:00.0

Kartfahren Aichacher nehmen viele Pokale mit

Piloten des MC Aichach sind bei den Schwabenläufen in Königsbrunn und Bobingen gut aufgelegt. Massimo Ziegler schafft es erneut zweimal aufs Podest.

Auch beim zweiten und dritten Lauf des Schwabenpokals in Bobingen und Königsbrunn traten mehrere Kartfahrer des MC Aichach an.

In der Klasse K1 konnten sich Philipp Friedl und Adrian Limmer nach zwei fehlerfreien Läufen über die Plätze sechs und sieben freuen. Es folgten Hannah Weiher (11.), Stefan Habek (13.) und Michael Lippl (15.). In der Klasse K2 gingen fünf Fahrer aus Aichach an den Start: Leon Ehleider (7.), Elias Schwarzmaier (14.), Timo Bellenbaum (16.), Katharina Lichtenberger (22.) und Noah Schipf (23.). Die Aichacher K3-Fahrer wurden wieder von Massimo Ziegler angeführt, der sich nur einem Konkurrenten geschlagen geben musste. Er kam nach zwei Top-Läufen auf den zweiten Platz. Es folgten Niklas Feiler (7.), Niklas Stahler (8.), Danny Friedl (20.), Alexander Biasizzo (21.) und Ulrike Stolz (25.).

Die Plätze fünf bis sieben belegten in der Klasse K4 Tobias Reitz, Alexander Stahler und Jim de la Vigne. Vanessa Witzenberger wurde 13., und Paul Schneider landete auf Platz 18. In der Klasse K5 erreichte Mario Hermann einen guten 4. Platz.

Gleich danach ging es für die MCler nach Königsbrunn. Gut los ging es in der Klasse K1. Adrian Limmer sicherte sich den zweiten Platz. Auch die weiteren Aichacher Fahrer platzierten sich gut: Philipp Friedl 4., Michael Lippl 5., Hannah Weiher 6. und Stefan Habek 7. Die Wertung der Klasse K2 wurde aus Aichacher Sicht von Leon Ehleider auf Platz vier angeführt. Timo Bellenbaum wurde Fünfter. Katharina Lichtenberger wurde 14., Elias Schwarzmaier landete auf Platz 17. Massimo Ziegler (Klasse K3) musste sich nur zwei Königsbrunnern beugen und wurde Dritter. Niklas Stahler (7.), Niklas Feier (11.), Danny Friedl (17.) und Ulrike Stolz (20.) komplettierten das Ergebnis

In der Klasse K4 erreichte Matthias Stolz Platz sechs, gefolgt von Jim de la Vigne (7.) und Alexander Stahler (10.). Nacheinander auf die Plätze 14 bis 16 kamen Vanessa Witzenberger, Tobias Reitz und Joel Kurrer. Jasmin Bellenbaum wurde 20., während Mario Hermann (Klasse K5) erneut auf dem vierten Platz landete. (AN)