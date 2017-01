2017-01-14 07:26:00.0

Baskteball Aichacher sind bereit für Aufholjagd

Die Korbjäger des TSV Aichach schauen zum Start nach der Winterpause auf Platz zwei. Gegner am Sonntag ist Viktoria Augsburg. Von Sebastian Richly

Ungelegen kam die Winterpause den Basketballern des TSV Aichach nun wirklich nicht. Denn die Reihen hatten sich im Dezember arg gelichtet. Im letzten Spiel vor der Pause gegen Schwaben Augsburg standen den Bezirksliga-Korbjägern nur noch fünf Spieler zur Verfügung. Nachdem Anton Oksche mit fünf Fouls vom Parkett musste, mussten die Paarstädter zu viert zu enden spielen.

Jetzt hat Trainer Marius Stancu wieder mehr Spielraum. Auch weil es bei den Aichachern bereits einen Neuzugang gibt. Den Namen kann Stancu derzeit nicht verraten, nur so viel: „Er hat zuvor in Russland gespielt und kann vielleicht schon am Sonntag mitmachen. Er ist jung und kann auf der Centerposition spielen.“ Gerade dort haben die Aichacher einen Engpass, häufig mussten die kleineren Spieler gegen die „großen Jungs“ ran. Der Neuling ist aber erst seit einem halben Jahr in Deutschland, weshalb die Teamkollegen Ravil Kusiamow und Alex Eberlein übersetzen müssen. Letzterer hat derzeit einen Lauf. Erstens trifft Eberlein fast nach Belieben und führt die Scorerwertung der Liga mit einem Punktschnitt von 22,4 an. Zudem wurde er am Donnerstag von den Lesern der Aichacher Nachrichten zum Sportler des Jahres 2016 gewählt (wir berichteten). Der Trainer freut sich mit: „Das ist eine super Sache für Alex, aber auch für das Team. Wir haben im Training ein bisschen gefeiert.“

ANZEIGE

Viel Zeit zum Feiern haben die Basketballer allerdings nicht, denn am Sonntag muss der TSV im Heimspiel gegen Viktoria Augsburg ran. Los geht es um 17 Uhr. Im Hinspiel gab es einen ungefährdeten 86:64-Erfolg beim Aufsteiger, der mit zwei Punkten auf dem vorletzten Platz liegt. Der Tabellendritte Aichach ist also klarer Favorit, dennoch will Stancu sich nicht zu sicher sein: „Man darf kein Team unterschätzen. Wir müssen trotzdem konzentriert sein.“ Allerdings stellt der Coach auch klar, dass ein Sieg Pflicht ist: „Natürlich wollen und müssen wir gewinnen. Wir werden Gas geben, um uns eine gute Ausgangsposition im Aufstiegsrennen zu schaffen.“ Platz eins scheint an Tabellenführer Heising-Kottern vergeben. Chancen haben die Paarstädter aber noch auf Rang zwei, der ebenfalls für die Rückkehr in die Bezirksoberliga reichen würde.

Bis dahin ist es aber für die Aichacher noch ein weiter Weg. Gegen Viktoria Augsburg muss Stancu auf Adrian Winkler, der beruflich verhindert ist, verzichten. Außerdem fehlt weiterhin Aufbauspieler Henoch Nya-Ekombo, der nach zwei technischen Fouls gegen Heising-Kottern immer noch gesperrt ist.