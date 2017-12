2017-12-29 02:51:00.0

Handball Aichacher sind kaum zu stoppen

Während das Männerteam in der Bezirksoberliga um den Aufstieg mitspielt, kämpfen die Landesliga-Frauen nach dem Aufstieg ums Überleben. Wir ziehen Bilanz nach der Vorrunde und blicken auf das Jahr 2018 voraus. Von Johann Eibl

In der Handballsaison kann man kurz vor dem Weihnachtsfest in etwa von der Halbzeit der Saison 2017/18 reden. Die Männer des TSV Aichach haben in der Bezirksoberliga bereits den ersten Spieltag in der Rückrunde absolviert, den Frauen fehlt in der Landesliga Süd noch eine Partie, ehe auch sie den zweiten Teil der Runde in Angriff nehmen werden. Somit ist nun Zeit, um die Situation in beiden Lagern zu beleuchten.

Männer Ein Trainerwechsel kann sich positiv auf eine Mannschaft auswirken, er kann aber auch das Gegenteil bewirken. Manfred Szierbeck war sich nicht sicher, in welche Richtung sein neues Team steuern würde, das er vor gut einem halben Jahr unter seine Fittiche nahm. „Mir war es am Anfang wichtig, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, sagt er beim Blick zurück auf den Saisonstart im September. Heute lautet sein Zwischenfazit: „Hat ganz gut hingehaut.“ Die Formulierung klingt zu bescheiden. Mit 20:4 Punkten haben sich die Aichacher in der Spitzengruppe der BOL etabliert, nachdem sie zu Hause nach wie vor eine blütenweiße Weste besitzen.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Zusammenarbeit zwischen Spielern und dem Coach klappt klaglos. Und das Team entwickelt sich zum Positiven. Dass Stefan Walther im Tor gesetzt ist, das war vorher schon bekannt. Nun hat er mit David Czok einen jungen Kollegen an der Seite, der rangeführt wird an die Aufgaben in der Klasse. Derzeit klappt es besser als in den früheren Jahren, Kandidaten aus der eigenen Jugend bei den Männern einzusetzen. Sebastian Lenz ist ein Beispiel für diese Entwicklung. Das hat zur Folge, dass der TSV-Kader in den meisten Spielen komplett ist. Mehr Quantität geht nicht selten auch mit einem Zuwachs an Qualität einher.

Der Aichacher Rückraum ist stark besetzt. In der Mitte sorgt Felix Schilberth für Tempo, links von ihm agiert Konstantin Schön und auf der rechten Seite Philipp Dachser. Dieses Trio genügt auch höheren Ansprüchen. Früher oder später wird Armin Maus nach seiner Verletzung ins Team zurückkehren. Szierbeck nimmt das Wort Landesliga nicht in den Mund, abwegig aber erscheint der Gedanke nicht. Ohne Widerspruch dürfte folgende Prognose bleiben: In der Bezirksoberliga wird es im Frühjahr oben so richtig spannend zugehen. Und der TSV Aichach wird ein Wörtchen um die Aufstiegsplätze mitreden. Los geht es für die Paarstädter am 13. Januar ab 19.15 Uhr mit dem Spiel gegen den TSV Bobingen.

Bei den Aichacher Frauen ist die Situation anders

Frauen Ganz anders sieht es bei den Aichacher Frauen aus. Hier geht es nach dem Aufstieg einzig und allein ums Überleben in der Landesliga. Trainer Martin Fischer schiebt das Thema Rückkehr in die Bezirksoberliga noch ein Stück weit weg: „Ich bin kein Hellseher.“ Über dieses Thema möchte er sich erst in einigen Wochen äußern. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, wenngleich die Lage sich als prekär darstellt bei 2:22 Punkten. Dass für den Aufsteiger die Aufgabe schwer werden würde, das stand außer Frage. Fischer: „Es war fast noch schwerer als erhofft.“

Am dritten Spieltag kam in Günzburg erstmals Harz zum Einsatz, für die Aichacherinnen ein ungewohntes Mittel. Zu Beginn der Runde fehlte Tini Wonnenberg aufgrund einer Verletzung. Dann erwischte es mit Nadja Ammalou die zweite Torhüterin beim Aufwärmen. „Ich hoffe, dass sie Anfang Januar in den Trainingsbetrieb einsteigen kann. Dann wird es noch drei, vier Wochen dauern“, schildert der Coach die Lage, drängt aber keineswegs zur Eile: „Da machen wir keinen Druck.“ Silke Arnold, die Nummer eins zwischen den Pfosten, plagen Probleme an einem Sprunggelenk. Mit ihrem Einsatz am 7. Januar sollte aber zu rechnen sein. Dann geht es für die Paarstädterinnen ab 16.30 Uhr gegen die SG Biessenhofen/Marktoberdorf.

Die vielen Niederlagen wirkten wie Nackenschläge, nicht zuletzt für die jungen Handballerinnen. Darum sagt Fischer: „Ich bin stolz, wie sie das bis jetzt verarbeiten und im Training dabei sind.“ Was ihm Mut macht: „Wir haben noch ein paar Heimspiele. Der zweite Teil der Tabelle ist für uns an einem guten Tag erreichbar.“ Das zeigte sich am 25. November, als zu Hause gegen den TSV Schleißheim (28:21) das bislang einzige Erfolgserlebnis gefeiert werden konnte. Das Niveau der Landesliga ist im Laufe der Jahre gestiegen, versichert Martin Fischer und schaut auf seine Truppe: „Für uns ist das ein Lehrjahr.“ Und auch ein anstrengendes Jahr, denn die Saison geht bis Ende April.