2017-10-20 16:40:00.0

Kartfahren Aichacher unter Deutschlands Besten

Platz zwölf für Massimo Ziegler bei den Deutschen Meisterschaften.

Massimo Ziegler vom MC Aichach gehört in seiner Altersklasse zu den besten Kartslalomfahrern Deutschlands.

Beim Bundesendlauf in Kuppenheim (Südbaden) belegte der 13-Jährigen einen starken zwöften Platz in der Klasse K3. In jeder Altersklasse hatten sich in den bundesweit 17 ADAC-Regionalverbänden die jeweils drei schnellsten Fahrer für das Finale qualifiziert. Durch den Gewinn der Südbayerischen Meisterschaft war Massimo Ziegler startberechtigt. Zuvor hatte sich der Aichacher mit dem Team des ADAC Südbayern bei zwei Sondertrainings und einem Trainingscamp in Inzell auf den Bundesendlauf vorbereitet. Die Meisterschaften um die nationalen Titel fanden im Puma-Motoball-Park in Kuppenheim statt. Es galt einen anspruchsvollen Parcours zu befahren. Schnelligkeit und fehlerfreies Fahren standen im Vordergrund. hundertstel Sekunden waren entscheidend.

Mit zwei guten und fehlerfreien Läufen zeigte Ziegler eine gute Leistung. Ihm fehlte jedoch die nötige Risikobereitschaft, um sein Ziel, sich in der Top 10 zu platzieren, zu erreichen. Am Ende reichte es dennoch zu Platz zwölf unter den 51 besten Kartfahrern Deutschlands. Damit endet für den 13-Jährigen eine sehr erfolgreiche Saison. Im Dezember erwartet ihn noch eine Auszeichnung des ADAC Südbayern als erfolgreicher Jugendsportler 2017. (AN)