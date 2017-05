2017-05-17 19:47:00.0

Leichtathletik Aichacherin Christl zeigt es den Jüngeren

LCA-Läuferin ist in Donauwörth schnell unterwegs.

Altmeisterin Resi Christl vom LC Aichach hat es in Donauwörth der jüngeren Konkurrenz mal wieder gezeigt. Die Aichacherin war die älteste Teilnehmerin beim sechsten Sport- und Laufmeeting der LG Donau-Ries, bei dem sie über die 100 Meter und 200 Meter antrat. Agnes Hartl ging in Regensburg an den Start.

Die Aichacherin benötigte 19,51 Sekunden für die kürzere und 40,74 Sekunden für die längere Sprintdistanz, im Vorjahr war sie dort mit 19,71 Sekunden und 41,90 Sekunden deutlich langsamer unterwegs gewesen. „Für den Saisonauftakt ganz okay“, befand Christl hinterher. Der Stadionsprecher in Donauwörth zeigte sich hingegen aus dem Häuschen und feierte die LCA-Athletin über das Mikrofon.

ANZEIGE

Die Mauerbacherin Agnes Hartl, die seit dieser Saison das Trikot der TG Viktoria Augsburg trägt, trat zur selben Zeit beim renommierten Rolf-Watter-Sportfest in Regensburg an. Sie wurde Sechste über 800-Meter in einer Zeit von 2:27,02 Minuten. Ihr ehemaliger LCA-Mannschaftskamerad Hubert Beck (SWC Regensburg) wurde Achter über 1500 Meter in starken 4:22,97 Minuten. (hokr)