2017-01-31 00:03:21.0

Leichtathletik Aichacherinnen mit Bestmarken bei Hallenmeisterschaft

Gleich drei Starterinnen der LG Aichach-Rehling überzeugen bei den bayerischen Hallenmeisterschaften der Jugend in München. Von Benjamin Hasmüller

Gleich drei Leichtathleten der LG Aichach-Rehling waren bei den bayerischen Leichtathletik Hallenmeisterschaften der Jugend in München erfolgreich.

Johanna Ostermair ging über 400 Meter an den Start. Sie war mit 60,41 Sekunden rund 1,5 Sekunden schneller als je zuvor in der Halle und entsprechend glücklich über ihre Leistung. Der sechste Platz gibt ihr Kraft für die Freiluftsaison und ihre Spezialstrecke 400 Meter Hürden. Rang sieben erreichte Marlene Zöttl ebenfalls über 400 Meter in 61,89 Sekunden und klarer neuer Bestzeit. Bei ihr wird im Sommer der Mehrkampf im Vordergrund stehen. Ebenfalls einen guten sechsten Rang schaffte Sandra Kreitmair über 1500 Meter, auch wenn sie mit ihrer Zeit von 5:45 Minuten nicht ganz zufrieden war. Im Sommer will sie den Spagat schaffen zwischen guten Leistungen über 1500 Meter und der 4x400-Meter-Staffel.