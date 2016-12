2016-12-21 00:03:25.0

Volleyball Aichacherinnen mit vier Siegen

Die Volleyball-Frauen des TSV Aichach nehmen Revanche gegen Kissing. Auch die zweite Mannschaft überzeugt.

Vier Siege fuhren die Aichacher Volleyballfrauenteams zum Jahresabschluss ein. Die Erste schlug Kissing und Mönchsdeggingen, Aichach II war gegen Affing II und Hochzoll IV erfolgreich.

Verlor das Team von Trainer Stefan Böck am vergangenen Spieltag gegen den SC Kissing noch in fünf Sätzen, fanden die Aichacherinnen dieses Mal deutlich besser ins Spiel. Der erste Satz wurde mit 25:20 gewonnen. Im zweiten Satz spielten die Gastgeberinnen dann zu ungenau und verloren. Die Schwankungen blieben, aber Aichach konnte sich stabilisieren und gewann schließlich in vier Sätzen (25:18; 25:22). Im Anschluss erfüllten die Aichacherinnen ihre Pflichtaufgabe in einem unspektakulären Spiel gegen Schlusslicht Mönchsdeggingen (25:18; 25:15; 25:19) und stehen nun auf Platz drei in der Bezirksklasse.

Aichach II setzte sich in der Kreisklasse zunächst souverän gegen den FC Affing II durch (25:22; 25:14; 25:21). Gegen Hochzoll IV ging der erste Satz verloren (15:25), dann drehten die Paarstädterinnen aber das Spiel (25:13; 25:17; 25:14) und stehen nun auf Platz zwei. (vb)

TSV Aichach I Alexandra Böck, Elena Mayr, Rebecca Breitsameter, Karin Heimbuch, Sandra Heimbuch, Veronika Kreitmeier, Barbara Maurer, Beate Rappel.

TSV Aichach II Julia Gärtner, Corinna Wächter, Damaris Müller, Franka Maiterth, Isabella Knußmann, Julia Pfleger, Melissa Karadag, Alina Wiesnewski, Bianca Schäffer, Elisabeth Kraus.