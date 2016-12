2016-12-15 08:19:00.0

Handball Aichacherinnen sind diesmal nicht zu stoppen

TSV-Frauen verabschieden sich mit Kantersieg gegen Leipheim in die Winterpause der Bezirksoberliga. Trotz personeller Sorgen und einigen Umstellungen gelingt ein souveräner Erfolg.

Die Aichacher Handballerinnen gehen mit einem deutlichen 31:22-Erfolg gegen den VfL Leipheim in die Halbzeitpause der Saison.

Vor der Partie waren die Gefühle allerdings gemischt. Einerseits war der Gegner gänzlich unbekannt und man konnte sich nur an dessen bisherigen Ergebnissen orientieren. Andererseits plagten das Trainergespann Seifert/Wonnenberg personelle Sorgen. Sie mussten auf Iris Kronthaler, Clara Jung (beide verletzt) und Katrin Storr (privat verhindert) verzichten. Bettina Bölk war beruflich unterwegs und kam erst zum Anpfiff. Somit rutschten die A-Jugendlichen Katja Walther und Ramona Bscheider in den Kader. Die Gäste waren sogar nur mit acht Feldspielerinnen angereist.

Eine Nachwuchsspielerin trumpft bei Aichach auf

Von Beginn an dominierten die Paarstädterinnen die Begegnung. In den ersten zehn Minuten überrollten die Heimischen ihre Kontrahentinnen förmlich. Aus einer präsenten Abwehr heraus erzielte man immer wieder schnelle Tore und auch im gebundenen Spiel bekam Leipheim keinen Zugriff auf die Aichacher Angriffsaktionen. Die offensive Abwehr der Gäste bot keinerlei Widerstand und die Paarstädterinnen waren durch klare Aktionen stets erfolgreich. So hieß es nach rund zehn Minuten 8:1 für den TSV. Nach einer Auszeit hatte sich der VfL besser auf das Aichacher Spiel eingestellt, wobei zu keinem Zeitpunkt der Vorsprung geringer als sechs Tore wurde. Zur Halbzeit gingen die Gastgeberinnen mit einer Führung von 16:8 in die Kabine.

Auch im zweiten Abschnitt beherrschten die Aichacherinnen weitgehend das Geschehen. Zwischenzeitlich setzten sie sich sogar auf 26:13 ab. Besonders die schnelle Spielverlagerung von links nach rechts stellte die Leipheimer Abwehr vor Probleme. Iva Vlahinic nutzte dabei immer wieder die Lücken in der gegnerischen Defensive und erzielte insgesamt neun Tore. Erst gegen Ende der Partie ließen die Paarstädterinnen etwas nach und der Gegner konnte verkürzen. Letztendlich stand aber ein ungefährdeter Sieg.

Mit 10:8 Punkten stehen die Aichacherinnen nach neun Spielen auf Tabellenplatz vier der Bezirksoberliga. Jetzt geht es für die Spielerinnen erst einmal in die Winterpause, ehe am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den BHC Königsbrunn die Rückrunde beginnt. (won)

TSV Aichach Silke Arnold (TW), Aileen Klose (TW), Sabrina Seifert (1), Annabel Weiß (1), Verena Merker, Tini Wonnenberg (8/3), Johanna Fackler, Lina Schrempel (1), Ramona Bscheider (5), Katja Walther (2), Bettina Bölk (1), Iva Vlahinic (9/2), Lara Leis (3).