Aichacherinnen spielen sich ins Bezirksfinale

Tischtennis: Viktoria Haberer und Tina Bscheider vorne

Die Tischtennisnachwuchsspielerinnen des TSV Aichach, Tina Bscheider und Viktoria Haberer, qualifizierten sich beim Turnier in Thannhausen für die Bezirksmeisterschaften.

Viktoria Haberer spielte in allen fünf Partien gut mit und hatte gegen die am Ende Zweit- und Drittplatzierte Ema Georgieva (TSV Königsbrunn) und Lotte Gerstmayr (SC Biberbach) nur etwas Pech. Auch gegen die spätere Siegerin Lilly Koenemann (SpVgg Riedlingen) zeigte sie starke Ballwechsel. Am Ende belegte das Aichacher Talent in der Schülerinnen C Klasse den vierten Platz und darf als Nachrückerin bei den Bezirksmeisterschaften in Kirchdorf antreten.

Auch Tina Bscheider zeigte konstant gute Leistungen. Angriffslustig und mit viel Selbstbewusstsein marschierte sie mit starken Ballwechseln erfolgreich durch das Turnier und ließ die Konkurrenz hinter sich. Am Ende unterlag sie nur der späteren Siegerin Laura Zettlitz (TSG Thannhausen). Auch Jasmin Welzel (TSV Kühbach) qualifizierte sich als Dritte für die Bezirksmeisterschaften. (bdra)