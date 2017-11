2017-11-06 17:06:00.0

Ringen-Landesliga Aichachs Einsatz wird nicht belohnt

Die TSV-Kämpfer unterliegen Geiselhöring mit 14:19. Die kommenden Duelle sind entscheidend.

Trotz der Niederlage können die Aichacher Ringer Positives aus dem neunten Kampftag in der Landesliga Süd ziehen. Das Endergebnis von 14:19 gegen den TV Geiselhöring war relativ ausgeglichen und nur dadurch zustande gekommen, dass jeder einzelne Ringer das Beste aus seiner Situation machte. Kein Aichacher ging vorzeitig auf Schulter und oft wurde die technische Überlegenheit lange herausgezögert oder sogar ganz verhindert.

Der Blick richtet sich nun nach vorne gegen den ESV München-Ost und den TSV Kottern, die kurz vor Aichach in der Tabelle rangieren und noch am ehesten zu schlagen wären. Mit 2:16 Punkten liegen die Paarstädter allerdings weiterhin am Ende der Tabelle. Im Kampf gegen den Abstieg müssen Punkte her.

57Kilogramm Greco Sieger der Gewichtsklasse war Obaidullah Besmelabi für Aichach. Geiselhöring konnte die Klasse nicht besetzten und überließ Besmelabi kampflos die Punkte.

130KilogrammFreistil Trotz Verletzung stellte sich Tunahan Cedimoglu dem Kampf mit Simon Eisenhut. Cedimoglu konnte die Mehrheit der Beinangriffe von Eisenhut abwehren und zu seinem Vorteil nutzten, was ihm zu einem Punktsieg für Aichach nach sechs Minuten verhalf.

61KilogrammFreistil Julien Frey brachte den jugendlichen Geiselhöringer Michael Funk gleich nach dem Anpfiff in die Bodenlage. Frey ließ am Boden nicht locker und führte mehrere Durchdreher bis zur technischen Überlegenheit aus.

98KilogrammGreco Das Aufeinandertreffen glich dem von David gegen Goliath. Max Iftenie hatte seinen ersten Einsatz als Aichacher Nachwuchsringer in einer undankbaren Gewichtsklasse gegen den technisch versierten und talentierten Ulrich Blümel. Blümel verzichtete auf gefährliche Aktionen und gab Iftenie die Möglichkeit mitzuringen und Erfahrung zu sammeln. Letztendlich stand dennoch die technische Niederlage durch ein paar Schleudern und Abreißer fest.

66KilogrammGreco Eine starke Leistung brachte Felix Boussad gegen den Geiselhöringer Veteranen Sebastian Orban. Orban ist bekannt für seine unangenehme Ringweise und vornehmliche Konterhaltung. Boussad blieb trotz Rückstand stets aktiv und brachte den Geiselhöringer an die Grenzen seiner Ausdauer. Es blieb bei einer einfachen Punktniederlage für Aichach.

86KilogrammFreistil Sebastian Ziegler war auf der Hut vor Lukas Würstl. Der Geiselhöringer war schnell im Angriff und stark im Aufzieher. Ziegler blieb bis zum Ende der sechs Minuten standhaft und verhinderte die vorzeitige Niederlage durch technische Überlegenheit.

71KilogrammFreistil Der Aichacher Eugen Faas lief zur Hochform auf. Mit je zwei Hüftangriffen und Durchdrehern ging er schnell gegen Lukas Limmer in Führung. Mit einem gut vorbereiteten Armzug in der Zone beendete Faas den Kampf vorzeitig durch technische Überlegenheit.

80KilogrammGreco Maximilian Noder tat sich schwer gegen den Geiselhöringer Andreas Kolbeck. Noder brachte seine Kopfzüge nicht voll zur Geltung und manövrierte sich dadurch selbst in Bodenlage. Kolbeck zeichnete sich am Boden aus und wiederholte seinen Durchdreher bis zur technischen Überlegenheit.

75KilogrammGreco Der tschechische Nationalringer Daniel Varga zeigte kein Erbarmen mit dem Aichacher Florian Stöckelhuber. Nach wenigen Aushebern stand die vorzeitige Niederlage wegen zu großer Punktedifferenz fest.

75KilogrammFreistil Den engsten Kampf des Abends lieferten sich der Aichacher Moritz Oberhauser und der Geiselhöringer Tomas Kott. Kott zeigte seine Erfahrung als weiterer tschechischer Nationalringer und ging anfangs in Führung. Oberhauser gelang durch einen Beinhebel kurzzeitig der Ausgleich. Allerdings gab der Paarstädter eine halbe Minute vor Ende nochmals einen Punkt ab. (mofi)