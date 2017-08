2017-08-14 19:53:48.0

Fußball Aindling: Roland Bahl ist nicht mehr Trainer

Landesligist trennt sich nach Niederlagenserie vom Coach, der fast fünf Jahre an der Linie stand. Magnus Hoffmann springt ein. Von Christian Lichtenstern

Es hat sich seit Wochen abgezeichnet. Seit heute Abend ist es offiziell: Roland Bahl ist nicht mehr Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Aindling. In einer Presseerklärung teilt der Verein die Trennung mit. Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage in Oberweikertshofen hatte Bahl selbst schon angedeutet, dass dies sein letztes Spiel gewesen sein könnte. Aindling steht mit drei Punkten aus sieben Spielen auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Sven Kresin, Trainer der Gastgeber, war nach dem Spiel demonstrativ zu Bahl gegangen, um ihm Mut zuzusprechen.

Der TSV Aindling und Bahl hätten sich am Sonntag nach einem intensiven Gespräch „in beiderseitigem Einvernehmen getrennt“, teilt der Verein mit. Einerseits sei es darum gegangen, die Person Roland Bahl zu schützen. Andererseits befinde sich der TSV Aindling in einer ganz schwierigen Situation: „Wir danken Roland Bahl für seinen fast fünfjährigen Einsatz für den TSV Aindling.“ Es sei beiden Seiten nicht leichtgefallen, diese Zusammenarbeit zu beenden. Denn es gemeinsam viel aufgebaut worden und dadurch eine echte Freundschaft entstanden, heißt es in der Presseerklärung.

Vorerst übernimmt Magnus Hoffmann das Training der Landesliga-Mannschaft. Er ist früher schon mal eingesprungen. Ab Mittwoch steht ihm als Co-Trainer wieder Tobias Völker zur Seite, der derzeit noch im Urlaub ist.