2017-04-03 14:14:47.0

Fußball-Nachlese Aindling entdeckt ungeahnte Qualitäten

In den nächsten Wochen wird es für die Landesliga-Fußballer des TSV bestimmt nicht langweilig. Warum Trainer Roland Bahl gegen den SC Oberweikertshofen auf seinen Abwehrchef Michael Hildmann verzichtete. Von Johann Eibl

Aindlings David Englisch (rechts gegen Oberweikertshofens Maximilian Schuch) musste links in der Viererkette aushelfen. Überhaupt baute der TSV gleich auf mehreren Positionen notgedrungen um, am Ende sprang trotzdem ein Sieg heraus.

Die Marke von 40 Punkten ist genommen. Unverbesserliche Pessimisten mögen nun davon sprechen, dass der TSV Aindling mit seinen 42 Zählern in der Fußball-Landesliga Südwest nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten kann. Das war freilich schon vor dem 3:1 zu Hause gegen den SC Oberweikertshofen weitestgehend klar. Was beim Restprogramm ins Auge fällt: Von den neun noch ausstehenden Punktspielen finden lediglich drei am Schüsselhauser Kreuz statt. Das muss nicht gleich bedeuten, dass es in der Tabelle nach unten gehen wird. Denn auf fremden Plätzen hat die Mannschaft oft genug schon aufhorchen lassen.

Josef Kigle, Vorstand Spielbetrieb, sprach bei der Pressekonferenz einen Aspekt an, der mit verantwortlich war für den Heimerfolg: „In der zweiten Halbzeit hat unsere Mannschaft die Schlagzahl ein bisschen erhöht. Wir sind heute über die Marke von 40 Punkten gekommen.“ Und Trainer Roland Bahl versicherte: „Standard ist auch eine Qualität.“ Damit erinnerte er an die ersten beiden Treffer, die ihre Ausgangsbasis jeweils in einer von der rechten Seite getretenen Ecke hatten. Was er seinen Leuten trotz der drei Zähler zum Vorwurf machte: Sie hätten den Vorsprung ausbauen müssen. „Wir müssen das 3:0 machen, dann ist der Sack zu.“ Wer das versäumt, der läuft Gefahr, dass man ihm früher oder später die Quittung vors Gesicht hält, eine Quittung beispielsweise in Form eines Elfmeters. „Irgendwann pfeift er halt, is’ so“, erklärte Bahl. Diesmal war’s in der Nachspielzeit so weit, nachdem die Gäste zuvor bereits vergebens darauf gehofft hatten, dass sie per Strafstoß noch einmal rankommen könnten.

Roland Bahl lässt „Michi Eisenfuß“ draußen

Ein Stammspieler musste am Sonntag zuschauen. Dass Michael Hildmann das ohne Begeisterung machte, blieb kein Geheimnis. Doch in diesem Fall legte der Trainer sein Veto ein: „Ich hab’ auch eine Verantwortung für die Gesundheit der Spieler. Er hätte es gerne probiert.“ Bahl wollte sich darauf nicht einlassen, schließlich war beim Innenverteidiger die große Zehe am linken Fuß gebrochen.

Welche Temperaturen wir im April erleben werden, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Für die Landesligafußballer des TSV Aindling aber wird es in jedem Fall ein heißer Monat werden. Vom kommenden Sonntag an bis zum 28. April geht es nicht weniger als sechsmal um Punkte. Danach ist wieder ein normaler Rhythmus angesagt bis zum Saisonfinale am 20. Mai.

Tops & Flops des Spieltages

Spieler des Tages Wenn ein Verteidiger zwei Treffer erzielt und auf der Linie für den geschlagenen Torhüter rettet, hat er nicht nur seinen Hauptjob, das Tore verhindern, sehr gut gemacht. Die Rede ist hier von Aindlings Julian Mayr. Das 19-jährige Eigengewächs avancierte mit zwei Kopfballtreffern zum Matchwinner für den TSV. Beim 3:1 gegen Oberweikertshofen war er in der 42. und 61. Minute zur Stelle mit dem wichtigen 1:0 und dann sogar dem 2:0. Eigentlich ist Mayr im Mittelfeld zu Hause und musste aufgrund der Personalnot auf der ungewohnten Innenverteidigerposition ran – mit Erfolg.

Top des Tages Mit einer taktischen Meisterleistung hat sich der TSV Hollenbach zumindest ein Stück weit im Aufstiegsrennen angemeldet. Aus einer kompakten Defensive heraus konterten die Gäste beim Tabellenzweiten Gersthofen immer wieder blitzschnell und kamen so immer wieder zu Chancen. Am Ende brachten sie das Topteam aus Gersthofen zur Verzweiflung und dem Aufstiegsaspiranten die erste Pleite seit Oktober bei. Das 2:1 war bereits der zweite Sieg im zweiten Spiel 2017 – Platz zwei liegt nur noch drei Punkte entfernt. Und das, obwohl Toptorjäger Simon Fischer die Hollenbacher in der Winterpause verlassen hatte.

Flop des Tages Vom Top zum Flop: In der vergangenen Woche brachte A-Klassist Türkspor Aichach dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Aresing durch eine starke Leistung noch die erste Saisonniederlage bei. Diesmal sind die Aichacher Türken der Flop des Spieltages. Beim Tabellenzweiten TSV Merching gab es eine deftige 0:6-Pleite. Den ersten Gegentreffer gab es bereits in der ersten Minute. Auch zwei Platzverweise passten ins Bild.