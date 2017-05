2017-05-23 00:04:02.0

Fußball-Nachlese Aindling hat kaum Zeit, sich auszuruhen

Bereits am 15. Juni startet der TSV die Vorbereitung auf die Saison 2017/18. Zu den Testspielgegnern zählen diesmal der FC Memmingen und der FC Pipinsried. Findet das Eröffnungsspiel am Schüsselhauser Kreuz statt? Von Johann Eibl

Ein Königreich für einen Torjäger. Dieser Stoßseufzer ist in der Fußballszene ähnlich weit verbreitet wie die Klage über viele verletzte Spieler. Der TSV Aindling bekam bei der 0:1-Niederlage in Kissing wieder einmal zu spüren, dass er in der vordersten Linie nicht ideal besetzt ist. Man darf davon ausgehen, dass dieses Thema bei der Kaderplanung für die nächste Saison eine große Rolle spielen wird.

Torgaranten freilich sind dünn gesät. Markus Mattes durfte man in diese Kategorie einordnen. Nun hat er als Trainer den VfB Eichstätt in die Regionalliga geführt. In guter Erinnerung hat man am Schüsselhauser Kreuz auch Michael Westermair. Aus diesem ehemaligen Stürmer ist ebenfalls ein Trainer geworden, der den SC Fürstenfeldbruck vor dem Abstieg in die Kreisliga bewahrte. Nach einem ausgesprochen schlechten Saisonstart ein beachtliches Finale. Aber egal, welchen Ex-Angreifer man anführen mag: Auch zu dessen Zeit lief es nicht Woche für Woche nach Wunsch.

Für die Aindlinger ist jetzt Ruhe angesagt. Drei Wochen hat sie jetzt Sommerpause. „Ich hoffe, dass sie die auch nutzen“, sagt Trainer Roland Bahl, der seine Leute erstmals am 15. Juni wieder um sich schart. Dass die Auszeit erneut verdammt knapp ausfällt, wird kaum jemand infrage stellen. Doch weil am 15. Juli schon wieder die neue Punktejagd beginnt, kann kein Trainer einen längeren Aufschub akzeptieren. Das wird dazu führen, dass im Laufe der Saison sich erneut Kicker in den Urlaub abmelden.

Zunächst lässt man in Aindling die Saison ausklingen. Der Verein lädt am Mittwoch, 24. Mai, zur Abschlussfeier ein. Tradition hat daneben auch der Start in die neue Spielzeit. Im Rahmen der ersten Übungseinheit wird der Kader am 15. Juni vorgestellt. Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb, weist darauf hin, dass es mit einer Englischen Woche losgeht. Aindling hat sich um das Eröffnungsspiel beworben. Sollte den Zuschlag ein anderer Verein erhalten, würde man gerne auswärts starten, dann unter der Woche zu Hause antreten, ehe am 22. Juli wieder ein Gastspiel zu erwarten wäre. An diesem Termin findet in Aindling das Marktfest statt, wo der TSV mit einem Stand vertreten wäre. Darum käme da ein Heimspiel eher ungelegen. Auch im Pokal sind die Aindlinger vertreten, obwohl es sehr schwer geworden ist, solange im Wettbewerb zu bleiben, bis wirklich ein attraktiver Gegner kommt.

TSV – FC Memmingen (Di., 20. Juni ab 19 Uhr),

TSV – Pipinsried (Fr., 23. Juni ab 19 Uhr)

Adelzhausen – TSV (So., 25. Juni ab 17 Uhr)

TSV – Alsmoos-Petersdorf (Mi., 5. Juli ab 19 Uhr)

Pokalstart am 1./2. Juli