2017-07-02 21:10:00.0

Fußball Aindling kann sein Glück kaum fassen

TSV kommt im Pokal gegen Ligakonkurrent FC Gundelfingen zu einem deutlichen 4:1-Erfolg. Am Freitag geht es gegen Nördlingen um den Einzug in die Hauptrunde. Von Johann Eibl

Das konnte sich ganz gewiss sehen lassen. Nicht nur das Resultat – 4:1 im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen – entsprach so den Vorstellungen des TSV Aindling, auch die Spielweise. Gute Kombinationen produzierten die Gastgeber vor allem im zweiten Durchgang. Damit hat Aindling die erste Qualifikationsrunde im Toto-Pokal erfolgreich überstanden. Die nächste Aufgabe wartet bereits am Freitag beim TSV Nördlingen, ebenfalls ein Ligakonkurrent, der den Bayernligisten TSV Rain mit 1:0 bezwungen hat.

Aindlings Trainer Roland Bahl war sichtlich zufrieden: „Ich denke, dass heute die Zuschauer ein gutes und unterhaltsames Pokalspiel gesehen haben.“ Der Coach fügte hinzu: „Beide Mannschaften waren flott unterwegs. Gundelfingen war phasenweise spielerisch stärker. Wichtig für den Sieg war Torhüter Florian Peischl. Die Richtung passt.“ Im Vergleich zu den meisten Partien im Frühjahr war das eine markante Steigerung des TSV.

Simon Fischer trifft erneut für Aindling

Es dauerte keine Viertelstunde, und schon hatte Simon Fischer erstmals in einem Pflichtspiel für Aindling zugeschlagen. Überlegt schloss der Hollenbacher einen Vorstoß ab. Neben Fischer tauchte von den vier Neuzugängen lediglich noch Thomas Kubina in der Startelf auf, in der diesmal Simon Knauer fehlte. Dann die erste Unsicherheit in der Abwehr der Hausherren. So konnte Manuel Müller die Kugel auf die Latte und dann ins Aus befördern. Fischer war nach Vorarbeit von Lukas Wiedholz auf dem Weg zum zweiten persönlichen Erfolg, den aber Torhüter André Behrens verhinderte. Der Ausgleich fiel den Gästen vergleichsweise leicht. Thomas Schwer konnte in der Angriffszentrale Maximilian Braun einsetzen, der zum 1:1 abschloss. Als Fehlentscheidung war Gelb gegen Fischer anzusehen, der von Michael Grötzinger gefoult worden war. In guter Spiellaune präsentierte sich Matthias Steger, der kurz vor der Pause aus 20 Metern die Latte traf.

100 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, als Steger zu einem wahren Kunstschuss ansetzte. Aus 20 Metern landete die Kugel links oben in den Maschen. Hier stand der Gästekeeper, ohnehin kein Riese, weit vor seinem Kasten. Bernd Scheu war aus wenigen Metern nicht in der Lage, den Aindlinger Schlussmann Florian Peischl zu überwinden. Und dann trat noch einmal Steger in Aktion, diesmal als Vorbereiter mit einer Flanke. Moritz Buchhart hatte keine Schwierigkeit, um den Ball ins lange Eck zu lenken.

Behrens eilte zweimal weit aus seinem Kasten, um einen Aindlinger zu bremsen. Mit Gelb nach seiner Attacke gegen Fischer war er gut bedient. Maximilian Braun traf mit einem Schuss den linken Pfosten. Und mit einem Reflex verhinderte Peischl ein Tor von Oguz Ysar. Adrian Müller legte Patrick Modes die Kugel so ideal vor, dass der Kapitän den Endstand herstellen konnte. Noch einmal musste sich Peischl ordentlich strecken, ehe Mathias Jacobi die große Chance zum 5:1 ungenutzt verstreichen ließ. Doch auch so war es ein gelungenes Pflichtspieldebüt für den TSV.

TSV Aindling Peischl, Schöttl, Huber, Hildmann, Müller, Wiedholz, Modes, Buchhart (75. Jacobi), Steger, Kubina (68. Knauer), Fischer (85. Raber).

FC Gundelfingen Behrens, Grötzinger, Schnelle, Heinle (30. Winkler), Laubmeier (67. Hauf), Yasar, Kühn, Braun, Schwer (54. Scheu), Müller, Levet.

Tore 1:0 Fischer (13.), 1:1 Braun (33.), 2:1 Steger (47.), 3:1 Buchhart (61.), 4:1 Modes (82.) Schiedsrichter Treiber (Neuburg) Zuschauer 180.