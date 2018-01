2018-01-28 22:15:00.0

Fußball-Testspiel Aindling kassiert in Rain Gegentorflut

Landesligist unterliegt beim Bayernligisten mit 4:8. Lukas Ettner kommt aus der Jugend des FC Augsburg ans Schüsselhauser Kreuz.

Es war einiges erstaunlich im ersten Testspiel der Aindlinger Fußballer in diesem Jahr. Dass die Landesligakicker beim TSV Rain zu vier Toren kommen würden, damit hatte wohl kaum jemand gerechnet. Noch weniger aber war zu erwarten, dass der Bayernligist gleich doppelt so oft treffen würde, davon gleich viermal bis zur 13. Minute.

„Der Anfang war desolat“, musste Trainer Thomas Wiesmüller feststellen. Erst nach der völlig misslungenen Startphase kamen die Gäste ins Spiel. „Dann war es ganz okay“, so der Coach: „Wir haben nach vorne gut gespielt.“ Wie kam es zu dieser Flut an Gegentreffern? Das lag zum einen am Untergrund. Die Aindlinger, das wusste man aus der Vergangenheit, brauchen eine gewisse Zeit, ehe sie sich auf dem ungewohnten Kunstrasen zurechtfinden. Außerdem: „Rain hat ein brutales Angriffspressing gespielt.“

ANZEIGE

Erfreuliche Erkenntnisse gab es auch aus Aindlinger Sicht. Erstmals durfte sich Simon Schön aus dem Team zwei versuchen. „Ich muss sagen: Das war die positivste Erscheinung. Mal schauen, ob mehr daraus wird“, so Wiesmüller. Derweil ist die letzte Personalie des TSV Aindling in der Winterpause geklärt: Der 19-jährige Lukas Ettner, in Kühbach zuhause und bisher in der U19 des FC Augsburg aktiv, unterschrieb in Aindling und kam gleich zum Einsatz. Er ist rechts in der Abwehrreihe oder im Mittelfeld zuhause. (jeb)

TSV Aindling Wernberger (46. M. Wiesmüller), Ettner, Hildmann (46. L. Wiedholz), Schöttl (46. Haas), Müller (46. Wink), Mayr (46. Schön), Modes, Prießnitz (46. Vural), Buchhart, Kubina, Jacobi (46. Raber).

Tore 1:0 Krabler (4.), 2:0 Krabler (8.), 3:0 Müller (10.), 4:0 Luburic (13.), 5:0 Müller (29.), 5:1 Kubina (32.), 5:2 Buchhart (52.), 5:3 Buchhart (64.), 6:3 Bauer (75.), 7:3 Friedl (79.), 8:3 Friedl (87.), 8:4 Kubina (89.)