2017-11-05 22:06:00.0

Fußball-Landesliga Aindling läuft wieder nur hinterher

Vor der 1:3-Niederlage in Mering trennt sich der TSV von einem Stammspieler. Bei zwei Treffern sieht Gästekeeper Sven Wernberger nicht gut aus. Erstmals nimmt der Kapitän wieder auf der Bank Platz. Von Johann Eibl

Allmählich macht sich auch beim letzten Optimisten Skepsis breit. Der TSV Aindling hat die Serie seiner sieglosen Spiele am Sonntag mit der 1:3-Niederlage in Mering auf acht Partien erweitert. Der Abstand zu einem Nichtabstiegsrang in der Landesliga Südwest beträgt damit bereits zehn Zähler.

Vor dem ersten Auswärtsspiel der Rückrunde wurde zudem bekannt, dass sich der Verein von Matthias Steger getrennt hat. Als Begründung nannte der Sportliche Leiter Josef Kigle „erneutes Fehlverhalten“, ohne ein konkretes Vergehen zu nennen: „Das war jetzt das dritte Mal, irgendwann ist Schluss. Dann steigen wir halt ab.“

Im Süden des Landkreises wurde Torhüter Sven Wernberger zur tragischen Figur. Vor dem 1:0 rutschte er weg, vor dem 3:1 unterlief ihm ein Abwurf, der Michael Hildmann in arge Bedrängnis brachte. Der Nutznießer war Michael Lutz. Die Aindlinger hätten gestern sogar in Führung gehen können, doch Moritz Buchhart traf aus kürzester Entfernung nur den Außenpfosten. Mit Fatih Cosar erzielte ein ehemaliger Aindlinger den ersten Treffer des Tages, Lukas Krebold sorgte für das 2:0.

Mit Einsatz und Laufbereitschaft und ihrem in dieser Saison immer wieder auffallenden Zusammenspiel ließen die Meringer den Gästen aus dem Landkreisnorden keine Chance. Die Pässe kamen an, die Räume wurden dichtgemacht, das Aufbauspiel passte und der Zug zum Tor war immer zu spüren. Es war, wie an diesem regnerischen Nachmittag oft gesehen, ein Ausrutscher, der Aindling nach dem 0:2-Rückstand zurück ins Spiel brachte. Simon Knauer, früher mal auf Meringer Seite, kam an den Ball und flankte von rechts auf den langen Pfosten. Dort war es dann sein Mannschaftskamerad Thomas Kubina, der in der 45. Minute den Anschlusstreffer für die Aindlinger erzielte. Nach längerer Verletzungspause gehörte erstmals wieder Patrick Modes dem Aindlinger Kader an, eingesetzt wurde der Kapitän aber am Sonntag nicht. „Der Patrick wollte unbedingt auf der Bank sitzen, vielleicht als Zeichen für die Spieler“, sagte Trainer Thomas Wiesmüller.

Dass sich die Situation auch an diesem Wochenende wieder verschlechtert hat, kommentierte er mit diesen Worten: „Es ist einfach so, dass wir zehn Punkte Rückstand haben. Wir müssen uns in die Winterpause retten. Jeder Punkt ist für uns Gold wert.“ Jetzt darauf zu setzen, dass die Mannschaft im Frühjahr sowohl den direkten Abstieg, der nur auf den Tabellenletzten am Ende der Saison wartet, als auch die Teilnahme an der Relegation umgehen kann, das hält der Coach in der aktuellen Situation für „vermessen“. (mit joda)

TSV Aindling Wernberger, Huber, Klar, Hildmann, Raber (68. Müller), Mayr, Schöttl, Knauer (65. Ay), Buchhart, Fischer (65. Jacobi), Kubina.

Tore 1:0 Cosar (13.), 2:0 Krebold (27.), 2:1 Kubina (45.), 3:1 Lutz (55.) Schiedsrichter Rank (München) Zuschauer 100.