Fußball-Landesliga Aindling tut sich weiter schwer

Im Heimspiel gegen Gilching-Argelsried kommt der TSV nicht über ein 1:1 hinaus. Wieder gibt es für das Team von Trainer Roland Bahl einen frühen Rückstand. Keeper Florian Peischl wird zum großen Rückhalt Von Johann Eibl

Das Niveau in der ersten Halbzeit war mäßig, es folgte ein zweiter Durchgang mit einer deutlichen Steigerung. Daher ging es in Ordnung, dass sich der TSV Aindling und der TSV Gilching-Argelsried 1:1 trennten. Damit fand die englische Woche nach zwei torlosen Niederlagen einen Abschluss, der halbwegs versöhnlich ausfiel.

Auf vier Positionen präsentierte sich die Startelf der Hausherren verändert gegenüber der Nachholpartie am Mittwoch in Olching. Wolfgang Klar, Daniel Deppner, Moritz Buchhart und Daniel Ritzer nahmen die Plätze von Julian Mayr, Lukas Wiedholz, Mathias Jacobi und Johannes Putz ein. Verbunden mit diesem Umbau war die Hoffnung auf eine Steigerung. Die Wahrheit sah anders aus. Die ersten 45 Minuten lieferten eine Begründung dafür, warum diesmal nur noch 100 Interessenten den Weg ans Schüsselhauser Kreuz fanden. Dass die Aindlinger früh in Rückstand geraten, das gehört derzeit irgendwie zur Norm. Diesmal waren gut vier Minuten gespielt, als das 0:1 fiel. Und dabei sah die Abwehr nicht gut aus. Ein weiter Abschlag landete auf dem Kopf von Ramon Adofo, der die Kugel ideal zu Lukas Hornung verlängerte. Der nutzte die freie Bahn. Hier hatte die Abstimmung zwischen Kilian Huber und Johannes Raber nicht gestimmt, zudem war Torhüter Florian Peischl aus seinem Kasten geeilt. Es blieb die einzige Schwäche des Keepers, im zweiten Durchgang hatte er starke Szenen, die ihm Beifall von den Trainern einbrachten.

Es dauerte eine halbe Stunde, ehe die Hausherren erstmals auf sich aufmerksam machten. Einen Freistoß von Raber lenkte Ritzer per Kopf an die Latte und dann hätte Buchhart eine Vorarbeit von Matthias Steger zum Ausgleich nutzen können. Durchgang zwei begann mit einem Aufreger. Buchhart bediente Ritzer, der im Strafraum fiel. Elfmeter – ja oder nein? Hier widersprachen sich die beiden Coaches, der Pfiff blieb aus. Nun kam die beste Zeit der Aindlinger, die phasenweise richtig guten Fußball präsentierten. Eine Aussage, die in erster Linie auf das 1:1 abzielt. Simon Knauer spielte von rechts den Ball weit und flach nach innen, dort schloss Buchhart erfolgreich ab. Dann verstolperte Steger den Ball nach starker Kombination, ehe Buchhart in guter Position nichts anzufangen wusste. Patrick Modes leistete sich einen Fehlpass, Hornung konnte aber Peischl nicht überwinden. Der Torwart bewährte sich auch in jener Szene, als Adofo vor dem 1:2 stand.

Bemerkenswert war Gelb-Rot für Markus Lubenow, weil er bei einem Einwurf zu lange zögerte. Staunen durfte man über den Schiri-Assistenten neben der Tribüne, der in der Halbzeit zwei fast bei jedem Angriff einen Aindlinger im Abseits sah.

TSV Aindling Peischl, Raber (46. Mayr), Klar, Huber, Englisch, Buchhart, Modes, Deppner, Steger (74. Lammer), Knauer, Ritzer (74. Putz).

Tore 0:1 Hornung (5.), 1:1 Buchhart (54.) Schiedsrichter Mühlenberg (Georgensgmünd) Zuschauer 100 Gelb-Rote Karte Lubenow (Gilching/Spiel verzögert/87.).