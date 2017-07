2017-07-19 00:05:19.0

Fußball-Landesliga Aindling will Auftaktpleite korrigieren

Heute Abend wird Wolfgang Klar wieder in Aindlinger Innenverteidigung auftauchen. Das Debüt von Simon Fischer im Kreisderby gegen Mering ist unwahrscheinlich Von Johann Eibl

Einige schwache Minuten – und vorbei war der Traum von einem erfolgreichen Auftakt in die Landesliga-Saison 2017/18. Das Bild, das der TSV Aindling bei der 1:5-Niederlage am Sonntag in Ichenhausen hinterlassen hat, das kann er im heutigen Heimspiel (Anstoß 19 Uhr) gegen den SV Mering korrigieren, ein klein wenig zumindest. Wird das Startdebakel zum Beginn einer längeren Talfahrt oder handelte es sich lediglich um einen einmaligen Ausrutscher?

„Wir sollten nach der Niederlage nicht alles infrage stellen“, betonte am Dienstag Roland Bahl, der Trainer, der andererseits auch davon berichtete, dass er die eigenen Entscheidungen ebenfalls kritisch sah. Beim Training am Dienstagabend sprach er die Situation an, kurz und sachlich, ohne der Mannschaft einen riesen Vorwurf zu machen. Denn in der ersten Stunde gab es am Sonntag nicht allzu viel auszusetzen am Auftritt der Gäste im Hindenburgpark: „Dann hat uns der Gegner eiskalt bestraft. Wir sollten jetzt gegen Mering uns an unsere Stärken erinnern und versuchen, sie ins Spiel zu werfen.“ Dass der SVM mit einer breiteren Brust in dieses Landkreisderby geht als die Gastgeber, das steht außer Frage. Die Meringer setzten sich am Sonntag mit 4:1 gegen Stätzling durch. Dabei traf Markus Gärtner zweimal. Der 24-jährige Torjäger macht somit da weiter, wo er in Aystetten aufgehört hat. Für den Landesligaaufsteiger traf Gärtner in der vergangenen Runde in der Bezirksliga nicht weniger als 21-mal.

ANZEIGE

Dass die Aindlinger Startelf verändert wird, das war schon vor der Fahrt nach Ichenhausen klar. Schließlich gilt es von Sonntag bis zum kommenden Samstag gleich dreimal um Punkte zu kämpfen, außerdem ist das Niveau im Landesliga-Kader so ausgeglichen, dass man ohne größere Bedenken einen Umbau vornehmen kann. Es wird aber keineswegs dazu kommen, dass eine komplett veränderte Truppe den ersten Erfolg anpeilen wird. Vielmehr stellt Bahl klar, dass die personellen Eingriffe nur punktuell ausfallen werden.

Man darf davon ausgehen, dass Wolfgang Klar, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte, heute wieder in der Innenverteidigung auftauchen wird. Daneben könnte Simon Fischer zu seinem ersten Landesligaeinsatz kommen. In diesem Fall freilich zeigt der Daumen von Roland Bahl eher nach unten: „Das ist schwer für mich, ihn zu bringen, bei all der Wertschätzung, die ich für ihn habe.“ Die Erklärung ist einfach: Der 20-jährige Stürmer wurde erst in der Nacht zum Mittwoch aus dem Urlaub zurückerwartet. Somit war er zehn Tage nicht bei der Mannschaft. In diesem Fall setzt Bahl in der Regel lieber auf Kicker, die ständig im Training sind.