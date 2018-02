2018-02-08 19:10:48.0

Fußball-Testspiele Aindling will ersten Sieg in Vorbereitung

TSV tritt in Fürstenfeldbruck an und trifft auf einen alten bekannten.

Zum dritten Mal in diesen Wochen bestreitet der TSV Aindling ein Testspiel. Am heutigen Samstag beginnt die Partie beim SC Fürstenfeldbruck um 14 Uhr. Gespielt wird wie bereits zuvor in Rain und gegen Pipinsried auf Kunstrasen.

Erster Sieg im dritten Anlauf? TSV-Trainer Thomas Wiesmüller will das Fragezeichen hinter diesem Satz entfernen: „Ich hoffe doch.“ Nach Niederlagen bei einem Bayernligisten und einem Vertreter der Regionalliga trifft der Landesligist nun auf einen Gegner, der tiefer angesiedelt ist. Wiesmüller sagt daher: „Wir erwarten, dass wir mehr Ballbesitz haben, das haben wir die Woche auch im Training geübt.“ Simon Knauer ist heute privat verhindert. Wie schwer sich Adrian Müller beim Aufwärmen vor einer Woche in Pfaffenhofen verletzt hat, das lässt sich noch nicht im Detail sagen. Fest steht jedenfalls, dass nichts gebrochen ist. Die Schwellung ist noch nicht so weit zurückgegangen, um eine verlässliche Diagnose über die Bänder zu erstellen, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Nach wie vor kein Thema ist zudem Florian Peischl. Der Torhüter wird erst Ende des Monats aus Asien zurückerwartet.

ANZEIGE

Trainer beim Gegner ist Michael Westermair, der von 2006 bis 2010 in 93 Bayernligaspielen für den TSV Aindling 33 Tore erzielte. Um seinen Job beim Zehnten der Bezirksliga Oberbayern Süd ist „Wester“ nicht zu beneiden. Der Klassenerhalt dürfte für den ehemaligen Bayernligisten zu schaffen sein. Dem SC Fürstenfeldbruck droht allerdings die Insolvenz. (jeb)