2017-08-09 00:03:46.0

Fußball-Verbandspokal Aindling will sich freispielen

Simon Fischer soll der Offensive des TSV im Heimspiel gegen den SV Heimstetten mehr Durchschlagskraft verleihen. In der Abwehr gibt es zwei Fragezeichen Von Johann Eibl

Dass der TSV Aindling in der Landesliga Südwest in diesem Sommer nicht auf die Beine kommt, das ist hinlänglich bekannt. Anders sieht’s im Pokal aus. Dort hat er sich mit Siegen über Gundelfingen (4:1) und in Nördlingen (3:2) für die erste Hauptrunde auf bayerischer Ebene qualifiziert. Darum kommt am heutigen Mittwoch (Anstoß 19 Uhr) der SV Heimstetten ans Schüsselhauser Kreuz.

„Vielleicht können wir uns im Pokal ein bisschen freispielen“, hofft Josef Kigle, der Vorstand Spielbetrieb: „Am Mittwoch haben wir gar nichts zu verlieren.“ Ähnlich beurteilt Trainer Roland Bahl die Lage: „Der Pokal war bisher der Wettbewerb, wo wir die besseren Spiele gemacht haben. Aber das liegt einige Wochen zurück. Der Ligabetrieb hat uns auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht.“ Etwa am vergangenen Sonntag mit dem 0:2 daheim gegen Gilching, wo vor dem 0:1 laut Coach gleich drei Zweikämpfe verloren gingen: „Da kann man die Mannschaft nicht immer in Schutz nehmen.“ Bahl will von seinen Kickern keine Ausreden hören, sondern sich darüber freuen, dass sie mit einem guten Spiel das Fundament für ein Erfolgserlebnis legen.

ANZEIGE

Bereits am Samstag steht in Oberweikertshofen die nächste Aufgabe in der Landesliga an, trotzdem soll die Mannschaft alles daran setzen, um Heimstetten aus dem Rennen zu werfen. Dann könnte in der nächsten Runde ein besonders attraktiver Gegner an den Lechrain kommen. Der SVH steht in der Bayernliga Süd ungeschlagen auf Rang drei. Besonders auf die starke Offensive gilt es für die Aindlinger zu achten. Beim jüngsten 6:1 über Holzkirchen traf Heimstettens Sebastiano Nappo gleich dreimal. Orhan Akkurt, Torschützenkönig der vergangenen Saison, war bereits viermal erfolgreich.

Roland Bahl bekam am Sonntagabend unter anderem zu hören, er würde zu viele Spielerwechsel vornehmen. Er ist nach wie vor auf der Suche nach der idealen Formation: „Wir haben einen großen Kader, es muss ein Wettbewerb herrschen. Eine Mannschaft lebt nicht von zwölf oder 13 Leuten.“ Ob Abwehrspieler Wolfgang Klar heute in die Innenverteidigung zurückkehrt, ist ebenso ungewiss wie das Mitwirken von David Englisch, der zuletzt verletzt fehlte. Bei Neuzugang Simon Fischer ist die Rotsperre abgelaufen. „Der ist sicher ein Thema“, so Bahl, zumal es im Angriff alles andere als optimal läuft. Vier Treffer in sechs Punktspielen unterstreichen die Defizite in diesem Bereich, die freilich auch ein Fischer in Topform nicht allein beheben könnte.

Im Pokal klappte es im Gegensatz zur Liga aber vorne bislang recht gut, vielleicht ja auch heute.