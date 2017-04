2017-04-20 00:04:31.0

Jugendfußball Aindlinger U17 steht im Pokal-Halbfinale

TSV ringt Obergriesbach/Griesbeckerzell im Viertelfinale nieder. Jakob Erdle erzielt dabei den goldenen Treffer. Debütant Patrick Högg schießt Hollenbacher U19 ins Glück, das Team holt vier Zähler im Abstiegskampf

Die U17 des TSV Aindling steht im Halbfinale des Landkreispokals. Der goldenen Treffer erzielte Jakob Erdle. Debütant Patrick Högg, der eigentlich noch B-Jugend spielt, ließ die Hollenbacher U19 im Abstiegskampf jubeln. Kühbachs A-Junioren unterliegen der SG Obergriesbach/Griesbeckerzell.

TSV Aindling

Die U17 schaffte durch einen Sieg gegen die SG Obergriesbach/Griesbeckerzell den Einzug ins Halbfinale des Landkreispokals. In der 12. Minute entschärfte Aindlings Keeper Lukas Rutka einen Freistoß. In der 20. Minute erzielte Jakob Erdle nach schönem Pass von Daniel Gerstmayer die Führung für den TSV. In der 35. Minute war erneut Lukas Rutka gefordert, diesmal gab es nach seiner Rettungstat Elfmeter. Den vergaben die Obergriesbacher. In der zweiten Halbzeit ging es rauf und runter, doch wenn es gefährlich wurde, war Lukas Rutka zur Stelle. Kurz vor Schluss hatte Thomas Wagner die Möglichkeit aus zehn Meter alles klar zu machen, doch auch der gegnerische Torhüter hatte einen guten Tag erwischte und verhinderte den zweiten Treffer.

TSV Hollenbach

Beim SV Hammerschmiede gewann das Team von Matthias Lesti am Karsamstag mit 5:0. Schon nach drei Minuten lagen die Gäste durch einen Treffer von Daniel Ungelenke auf Vorarbeit von Jonas Ruisinger vorne. Nur acht Minuten später fiel das 2:0 durch Michael Fischer. Nach der Pause kam der große Auftritt von Debütant Patrick Högg. Der B-Juniorenkicker erzielte gleich drei Treffer. Zweimal profitierte er dabei von guten Ruisinger-Pässen, dem dritten Streich ging eine Flanke von Simon Lauber voraus. Am Ostermontag holte die U19 beim torlosen Remis beim TSV Rain einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenverbleib in der Kreisliga Augsburg. (mika)

Obergriesbach/Griesbeckerzell

Beim TSV Kühbach gelang der U19 ein 5:2-Erfolg. Der SVO/SCG kam anfangs kaum in die Gänge. Trotzdem gelang das 1:0 (9.) durch Fabian Insam. Der Ausgleich fiel in der 24. Minute. Vor der Pause antwortete der SVO/SCG mit dem 2:1 durch Raphael Weiß nach einem schnellen Konter. In Halbzeit zwei folgten das 3:1 durch Manuel Weiß (52.) und das 4:1 durch Felix Asam (55. min.). Dabei starten die Gäste sehr konfus. Doch der TSV Kühbach konnte die Fehler nicht nutzen. Nach 76 Minuten erhöhte Raphael Weiß mit seinem zweiten Tor sehenswert auf 5:1. Durch einen satt getrennten Freistoß verkürzte der TSV noch auf 5:2. (gf)