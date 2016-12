2016-12-23 00:03:45.0

AN- Alex Eberlein gewinnt Abstimmung

Alex Eberlein ist der AN-Sportler des Monats. Der Basketballspieler vom TSV Aichach zeigte in den vergangenen Wochen starke Leistungen. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive setzte sich der 26-Jährige für sein Team ein. Nun haben die Leser der Aichacher Nachrichten ihn zum Sportler des Monats November gewählt.

Die Entscheidung war durchaus knapp. Denn nicht alle drei Kanäle (Telefon, SMS, Online) entschied Eberlein für sich. Zwar fielen satte 85 Prozent der über 700 abgegebenen Online-Stimmen auf den Korbjäger des TSV Aichach, doch bei der SMS-Abstimmung lag er mit 51 Prozent der Stimmen nur hauchdünn vorne. Bei der Telefonabstimmung landete Eberl sogar nur auf Rang zwei mit 41 Prozent der Anrufe. Hier war Läuferin Ilva Seitz mit 368 Stimmen, was 53 Prozent ausmacht, am besten. Bei der SMS-Abstimmung kam sie mit 49 Prozent auf Rang zwei, ebenso wie bei der Internet-Wahl, bei der sie 13 Prozent der Leser auf ihre Seite brachte. Zählt man die drei Kanäle zusammen, kommt Alex Eberlein im Endresultat auf 59 Prozent vor Ilva Seitz mit 38 Prozent und Fußballer Simon Fischer, der bei drei Prozent landete.

Eberlein überzeugte im November vor allem durch seine Treffsicherheit und seiner flexiblen Spielweise. Beim Bezirksligisten TSV Aichach ist er der Topscorer und hat auch ligaweit die meisten Punkte erzielt. Sogar ein gebrochener kleiner Zeh hielt den 26-Jährigen nicht vor Dribbeln und Werfen ab. Durch den Sieg bei der Abstimmung zum AN-Sportler des Monats ist Alex Eberlein für die Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2016 nominiert.Die Abstimmung startet dann im neuen Jahr. (sry-)