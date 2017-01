2017-01-20 19:22:00.0

Schießen Alpenrose auch im Derby nicht zu stoppen

Rehling siegt gegen Willprechtszell und führt die Bezirksoberliga an. Dabei profitiert der Gastgeber von einem ungewöhnlichen Fehler im entscheidenden Duell. Von Josef Abt

Mit Spannung wurde das Aufeinandertreffen von Alpenrose Rehling und Almenrausch Willprechtszell in der Luftgewehr-Bezirksoberliga erwartet. Im Landkreisduell zwischen dem Tabellenführer und dem drittplatzierten Aufsteiger setzte sich der Favorit aus Rehling in einem spannenden Wettkampf mit einem 3:0- Mannschaftserfolg, (3:1 Einzelpunkte) bei 1529:1514 erzielten Ringen durch.

Almenrausch ging etwas gehandicapt in diesen Kampf, denn Helmut Braunmüller musste gesundheitsbedingt pausieren. Für ihn sprang Sohn Michael ein. Die Gäste rechneten sich dennoch durchaus aus, hatten sie doch im Duell in Willprechtszell den Rehlingern den bisher einzigen Mannschaftspunkt durch das 2:2 abgeknöpft.

ANZEIGE

Und diesmal wäre es beinahe wieder passiert. In den Paarungen standen sich Rehlings Johannes Schapfl und Willprechtszells Michael Braunmüller gegenüber, Schapfl gewann mit 375:369. Eine klare Angelegenheit war auch das Duell zwischen Angela Schlögl und Thomas Braunmüller, das die Rehlingerin mit 386:377 für sich entschied. Spannend machte es dagegen Pia Schapfl, die sich gegen Wolfgang Fritz mit einem 380:380 begnügen musste. Schon im Hinrundenkampf war es beim 388:387 sehr knapp. Im Stechen zeigte sie diesmal Nerven und kam nur auf sieben Ringe, während ihr Kontrahent Wolfgang Fritz mit einem Neuner den Punkt für Willprechtszell machte.

Im direkten Duell der beiden an Nummer eins gesetzten Schützinnen standen sich die junge Carolin Limmer und die schießerfahrene Anna Birkmeir gegenüber, zwei Schützinnen auf Augenhöhe. Auch hier ging es beim Endergebnis von 388:388 Ringen ins Stechen. Auch beim Wettkampf in Willprechtszell ging es beim 381:381 in die Verlängerung. Damals siegte Anna Birkmeir mit 10:8 Ringen. Beide erzielten zunächst eine Neun. Limmer zauberte auch im zweiten Versuch eine Neun auf die Scheibe. Und Anna Birkmeir? Der erfahrenen Schützin passierte ein Fehler bei der Gewehrvorbereitung, sodass sie ab- und wieder neu ansetzen musste. Das Zeitlimit von 50 Sekunden war überschritten, bevor sie den Schuss abgegeben konnte. Der Durchgang wurde mit 9:0 für Limmer gewertet, was den glücklichen 3:1-Sieg für Rehling bedeutete. Damit sind sie auch nach dem siebten Wettkampf noch ungeschlagen.

Während das Alpenrose-Team jubelte, machte sich bei den Almenrausch-Schützen Enttäuschung breit. Der Aufsteiger liegt aber nach mit 10:11-Punkten auf Platz drei der Bezirksoberliga Nordwest gut im Rennen. Bei den Einzelschützen führt Carolin Limmer nach sieben Schießtagen mit 2702 Ringen (Durchschnitt 386 Ringe). Mit 2699 Ringen (Durchschnitt 385,6) ist Anna Birkmeir Zweite.

Nun treten die Rehlinger voraussichtlich am Samstag, 11. Februar, gegen Klingsmoos an. Die Willprechtszeller sind ebenfalls Zuhause gegen den Tabellenzweiten aus Prittlbach gefordert.