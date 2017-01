2017-01-13 00:04:07.0

Fußball Alsmoos-Petersdorf mit neuem Trainerduo

Frank Mazur tritt im Sommer die Nachfolge von Damir Mackovic an. Ex-Affinger Marco Lechner wird Co-Trainer

Fußball-Kreisligist SSV Alsmoos-Petersdorf startet im Sommer mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison. SSV-Sportchef Frank Echter konnte nun nach kurzer Suche Vollzug melden.

Mit dem 37-jährigen Frank Mazur konnte ein Fußballfachmann gewonnen werden. Dieser bringt unwahrscheinlich große Erfahrung als Trainer mit. Nach dem BC Rinnenthal, dem SV Ottmaring, dem FC Affing, dem SC Griesbeckerzell und den Sportfreunden Bachern ist der SSV bereits seine sechste Trainerstation. „Er ist menschlich sowie charakterlich ein absoluter Gewinn für den Verein“ freute sich Frank Echter über die Zusage des in Ottmaring wohnenden neuen Trainers. „Frank besitzt ein sehr hohes Maß an Führungskompetenz.“ Vorerst ist Mazur als Trainer an der Seitenlinie vorgesehen. Aufgrund seiner körperlichen Fitness und seiner höherklassigen fußballerischen Erfahrung, er spielt unter anderem in der Landesliga, ist er sicher eine Alternative im Trikot des SSV.

Ihm zur Seite wird mit Marco Lechner der ehemalige Landesligaspieler und Ex-Kapitän des FC Affing stehen, der momentan beim TSV Meitingen am Ball ist. „Er ist mit 27 Jahren genau im richtigen Alter und hat die nötige Einstellung sowie die Führungsqualität auf dem Platz“, so SSV-Chef Frank Echter über den künftigen Co-Trainer. Für den Alsmooser Fußballchef ist Lechner ein flexibel einsetzbarer Spieler, „ der einen tollen Charakter hat“.

Nach der Bekanntgabe der Trennung von Damir Mackovic im Sommer vor etwa einer Woche (wir berichteten) konnte Echter sehr schnell die Weichen für die Zukunft stellen: „Beide standen ganz oben auf unserer List und wir konnten unsere Wunschlösung nun auch relativ schnell präsentieren.“

Außerdem gibt es beim SSV mit Lukas Topic einen Neuzugang, der voraussichtlich ab sofort vom Ligakonkurrenten SV Thierhaupten an die Hohenrieder Straße wechselt. „Ein sehr junger, ehrgeiziger und flexibler Spieler, der aus der Jugend des TSV Gersthofen stammt.“ (r.r)