2017-06-08 00:04:22.0

Fußball-Relegation Am Ende feiert Hollenbach

Die Bezirksliga-Reserve des TSV schafft durch einen Sieg nach Verlängerung gegen den SV Schwabegg II den Aufstieg in die A-Klasse und feiert mit den zahlreichen Fans Von Sebastian Richly

Sirenen, Trommeln und ein Megafon – die Fans des TSV Hollenbach II sorgten beim Relegationsspiel gegen den SV Schwabegg II für eine tolle Kulisse auf der Karl-Mögele-Sportanlage zu Göggingen. Es ging um den Aufstieg in die A-Klasse, den sich die Elf vom Krebsbach durch einen 2:0-Erfolg nach Verlängerung erkämpfte.

Der überwiegende Teil der rund 350 Zuschauer war in rot gekleidet und peitschte den TSV nach vorne. Vor dem Sportgelände parkte der eigens organisierte Fanbus. „Wir haben ein Heimspiel in Augsburg“, hallte es von der Tribüne. Die Anhänger des SV Schwabegg konnten stimmungstechnisch nicht mithalten. Doch die Elf vom Krebsbach wirkte zunächst verunsichert. Schon kurz nach Anpfiff hatte Schwabegg eine Doppelchance, doch TSV-Torwart Manuel Müller parierte. Dem Team von Spielertrainer Andreas Birner war die Nervosität anzumerken. Nur langsam kämpften sich die Hollenbacher zurück in die Partie und folgten dabei ihren Fans, die lautstark skandierten „kämpfen für den Aufstieg“. Die Hollenbacher kämpften, doch spielerisch lief es noch nicht rund. Die Offensive um Toptorjäger Stefan Dax (25 Tore) konnte sich kaum durchsetzen und so blieb Schwabegg gefährlicher..

In der 35. Minute entschärfte Torhüter Müller einen Schwabegger Kopfball glänzend. Nur fünf Minuten später hatten die Hollenbacher Glück, als Schwabeggs Joachim Schuster völlig frei den Ball über den Kasten donnerte. Die beste Möglichkeit für den TSV hatte Coach Andreas Birner nach einem Fehler des Schwabegger Torhüters, doch er brachte den Ball nicht im Tor unter. Das Spiel war bis zur Pause von vielen Zweikämpfen geprägt.

Nach dem Seitenwechsel dann ein anderes Bild. Die Hollenbacher übernahmen nun das Kommando und spielten immer wieder mit guten Kombinationen in die Spitze. Schon kurz nach der Pause hatte Stefan Dax eine gute Möglichkeit per Kopf, doch er scheiterte am Schwabegger Keeper. Der TSV war oben auf. Stephen Scheuermeyer prüfte zehn Minuten vor dem Ende den Schwabegger Keeper, doch ein Treffer wollte vor dem Ende der regulären Spielzeit nicht mehr gelingen. Und so ging es in die Verlängerung. Auch jetzt war der TSV die bessere Mannschaft und ging verdient in Führung. Daniel Ruisinger war es in der 96. Spielminute, der den Hollenbacher Anhang erlöste. Nur neun Minuten später legte Stefan Schmid das 2:0 nach. Die Vorentscheidung war gefallen. Mehr als der Anschluss kurz vor dem Ende gelang dem Gegner nicht mehr.

Nach 120 Minuten durften die Spieler mit ihren Fans dann endlich feiern. Noch lange nach Schlusspfiff waren die „hier regiert der TSV“-Rufe zu hören.

TSV Hollenbach II Müller (Tor), Scheuermeyer, Murr, Birner, Ruisinger S., Weiss, Völkl, Nefzger, Ruisinger D., Schmid, Dax

SV Schwabegg II Walch (Tor), Krusbersky, Ziegler, Müller, Geirhos, Seitz, Wiest, Hager, Schuster, Mayr, Wiedemann

Tore 1:0 D. Ruisinger (96.), 2:0 Schmid (105.) 2:1 Seitz (117./Foulelfmeter)

Schiedsrichter Süss (Ellgau) – Zuschauer 350