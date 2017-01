2017-01-16 00:04:07.0

Anmeldung für den Winterlauf

6800 Meter durch den Ebenrieder Forst

Nach den diversen Silvesterläufen und dem Aichacher Dreikönigslauf findet mit dem Gundelsdorfer Winterlauf am Freitag, 27. Januar, die nächste Laufveranstaltung der Region innerhalb eines Monats statt.

Auch bei der 27. Auflage im Pöttmeser Ortsteil bleibt alles beim Alten. Der Winterlauf findet im Ebenrieder Forst statt. Die Streckenlänge beträgt 6800 Meter. Nach einer kleinen Schleife durch die Ortschaft geht es in den Wald. Schwierig wird es bei Kilometer fünf – dann steht eine längere Steigung an. Start und Ziel ist der alte Gundelsdorfer Sportplatz. Die Startnummern gibt es ab 13.30 Uhr in der Gastwirtschaft Zur Post gegenüber vom Maibaum. Der Startschuss erfolgt um 15 Uhr. Nach der Auswertung findet gegen 16.30 Uhr die Siegerehrung statt. Da keine Duschmöglichkeiten bestehen, bitten die Veranstalter die Teilnehmer darum, warme Wechselkleidung mitzubringen. Anmeldung ist möglich bis zum Freitag, 27. Januar. (möd-)