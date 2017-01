2017-01-18 00:02:57.0

Handball Applaus für die Aichacherinnen

Die TSV-Frauen festigen mit einem Sieg über Königsbrunn Platz vier in der Bezirksoberliga. Das Duell ist lange Zeit umkämpft, sogar ein Vorsprung von fünf Toren gibt keine Sicherheit. Die Trainerin steht diesmal auf dem Feld

Einen erfolgreichen Start ins neue Handballjahr feierten die Frauen des TSV Aichach. Beim Rückrundenauftakt der Bezirksoberliga Schwaben gab es gegen den BHC Königsbrunn einen 26:22-Erfolg. Vor heimischen Publikum nahmen die TSV-Frauen von Beginn an das Heft in die Hand und ließen sich auch durch zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gäste nicht aus dem Konzept bringen und gingen als verdienter Sieger vom Platz.

Im Lauf der Woche plagten das Trainergespann Sabrina Seifert und Thomas Wonnenberg arge Personalsorgen. Torhüterin Silke Arnold war beruflich verhindert und so musste die junge Torfrau Aileen Klose von Anfang an zwischen die Pfosten. Unterstützt wurde sie von Selina Zimmermann aus der Jugend. Aber auch bei den Feldspielerinnen gab es Sorgenkinder. Iris Kronthaler musste krankheitsbedingt absagen. Trainerin Sabrina Seifert streifte sich daher selbst ein Trikot über und Thomas Wonnenberg übernahm das Coaching von der Bank.

Die Aichacherinnen wollten von Beginn an zeigen, wer das Sagen in der Halle hat. Zwar mussten sie den ersten Treffer der Partie zum 0:1 hinnehmen, hatten aber prompt die passende Antwort parat und erzielten vier Treffer in Folge. Es entwickelte sich eine intensive Partie. Aichach legte meistens zwei Tore vor und Königsbrunn verkürzte. Dabei zeigte Aileen Klose im Aichacher Tor immer wieder tolle Paraden und stärkte ihrem Team den Rücken. Nicht ganz zufrieden war man auf Aichacher Seite mit der Defensivarbeit im Mittelblock und mit der eigenen Chancenauswertung. Gute Einwurfmöglichkeiten wurden liegengelassen und so mussten sich die Paarstädterinnen mit einer 12:10-Pausenführung begnügen.

Eine Umstellung in der Abwehr auf eine offensivere Variante trug in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff dazu bei, dass sich die Aichacherinnen auf 15:10 und 17:13 absetzen konnten. Im Angriff nutzten vor allem Johanna Fackler und Bettina Bölk die Lücken, die sich in der gegnerischen Defensive auftaten. Zwischendurch aber ließen die TSV-Frauen in der Offensive wieder nach, und auch in der Deckung schlichen sich Fehler ein. Königsbrunn kam beim 17:16 und 18:17 noch einmal gefährlich nah. In dieser Phase waren Lara Leis mit beherzten Rückraumwürfen und Sabrina Seifert mit ihrem Durchsetzungsvermögen erfolgreich und hielten so den Gegner auf Abstand.

Anschließend stabilisierte sich die Abwehr und auch im Angriff wurden die Räume, die durch die enge Deckung von Spielmacherin Tini Wonnenberg entstanden, genutzt. Die Aichacherinnen überwanden die kurze Krise und gingen mit 20:17 in Führung. Spätestens beim 24:20 waren die letzten Zweifel an einem Aichacher Sieg beseitigt. Durch den Erfolg verteidigen die Aichacherinnen Platz vier und rücken in der Tabelle mit 12:8 näher an Platz drei heran. Am Samstag steht das nächste Heimspiel an. Ab 17.15 Uhr empfangen die Paarstädterinnen den Tabellensechsten TSV Schwabmünchen. (won)

TSV Aichach Aileen Klose (TW), Selina Zimmermann (TW), Sabrina Seifert (4), Annabel Weiß (1), Verena Merker (1), Tini Wonnenberg (7/4), Johanna Fackler (4), Lina Schrempel (1), Bettina Bölk (3), Clara Jung, Iva Vlahinic, Lara Leis (4), Katrin Storr (1).