2017-08-05 00:02:53.0

Fußball-Landesliga Auf der Bank gibt’s eine Veränderung

Die hat aber nichts mit Niederlagen des TSV Aindling zu tun. Patrick Modes könnte im Heimspiel gegen TSV Gilching-Argelsried am Sonntag wieder der Startelf angehören Von Johann Eibl

„Wir dürfen den Glauben nicht verlieren.“ Das ist wohl die wichtigste Botschaft von Roland Bahl vor dem Heimspiel des TSV Aindling am Sonntag um 17 Uhr gegen den TSV Gilching-Argelsried. „Wir müssen versuchen, da unten wieder rauszukommen“, so der Trainer der Gastgeber.

Auch am Mittwoch hat seine Mannschaft wieder vier Tore kassiert und erneut klar verloren. Doch Bahl waren bei Türkspor Augsburg andere Aspekte wichtiger: „Die Mannschaft hat richtig gefightet. Da müssen wir weitermachen. Schön wäre es, wenn es uns bereits am Sonntag gelingen würde, ein entsprechendes Ergebnis zu erzielen.“ Die Moral und die Einstellung des Teams haben ihm gefallen: „Wir dürfen uns nicht hängen lassen.“ Irgendwann, natürlich möglichst bald, würden dann auch wieder Erfolgserlebnisse kommen.

ANZEIGE

Auf der Bank der Aindlinger gibt’s eine Veränderung, die mit der sportlichen Entwicklung aber nichts zu tun: Magnus Hoffmann fungiert vorübergehend als Co-Trainer, nachdem sich Tobias Völker am vergangenen Dienstag für zwei Wochen in den Hochzeitsurlaub verabschiedet hat. „Der Macco ist ein Hundertprozentiger“, freut sich Bahl über seinen neuen Assistenten: „Er kommt viel über die Mentalität.“ Vor Jahren war Hoffmann Cheftrainer. Die Sperre von Simon Fischer läuft am Sonntagabend ab. Noch unklar ist die Lage bei Wolfgang Klar, der an einer Prellung leidet, die ihn am vergangenen Sonntag früh zum Ausscheiden zwang. Patrick Modes wird am Samstagabend aus dem Urlaub zurückerwartet. Bei dieser Personalie kommt der Coach ein wenig ins Grübeln. Normalerweise müssen sich Kandidaten in dieser Situation erst hinten anstellen und Kameraden den Vortritt lassen, die zuletzt regelmäßig im Training waren. Doch in diesem Fall erwägt Bahl eine Ausnahme: „Es ist sicher eine Überlegung, ihn in dieser schwierigen Situation in die Verantwortung zu nehmen, auch wenn er eine Woche nicht da war.“ Bei Patrick Modes handelt es sich um ein Eigengewächs des Vereins, um den Kapitän des Landesligateams und außerdem um einen Fußballer, dessen Stammplatz unbestritten ist.

Die Gilchinger, die ein beachtlicher Torverhältnis von 9:2 aufweisen und an der Spitze der Tabelle stehen, gingen bislang nur einmal nicht als Sieger vom Feld, beim 0:0 zu Hause gegen Oberweikertshofen. Mit Christian Rodenwald, 29, haben sie vor der Saison einen wertvollen Kicker vom SV Mering verpflichtet. Auffallend ist im bisherigen Verlauf, dass die Oberbayern drei Siege mit nur jeweils einem Tor Unterschied erzielten.