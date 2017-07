2017-07-31 00:04:52.0

Fußball-Bezirksliga II Auftakt nach Maß für den VfL Ecknach

Im Duell der Liga-Neulinge zeigen die Gäste in Horgau zwar viele Schwächen in der Abwehr, machen das aber durch Tore zur richtigen Zeit wieder wett. Im Training soll trotzdem nachgearbeitet werden Von Hans Eberle

Mit einem Auftakt nach Maß, einem 3:1-Sieg beim FC Horgau, startete der VfL Ecknach in seine erste Saison in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord. Michael Eibel als zweifacher Torschütze und Andreas Manhard waren mit ihren Treffern die Matchwinner.

Am Samstag, 17.30 Uhr, starteten der FC Horgau und der VfL Ecknach im Horgauer Stadion unter den gleichen Vorzeichen in die neue Punktspielrunde der höchsten schwäbischen Liga. Beide Teams sind Aufsteiger, der VfL als Meister, Horgau über die Relegation. Beide Vereine schnuppern zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Bezirksligaluft. Erfahrene Spielertrainer sollen die jungen Mannschaften zum Erfolg führen.

ANZEIGE

Die Vorgaben von Spielertrainer Franz Stroh setzten vor allem in der ersten Halbzeit die Gastgeber vorbildlich um, außer in puncto Abschluss. Stroh hat in Horgau die neunte Saison das Sagen und war Dreh- und Angelpunkt der sicheren Abwehr. Bei Balleroberungen im Mittelfeld folgten oft schnelle präzise Pässe in den Lauf der Sturmspitzen. So hatte der VfL in der 6. und 11. Minute das Glück auf seiner Seite, als Pascal Beckert und Fabian Tögel fast freistehend das Ecknacher Tor verfehlten.

Die Ecknacher kamen dagegen nur schwer ins Spiel, im Mittelfeld wurden durch Risikopässe unnötige Ballverluste fabriziert und die Defensive war alles andere als sattelfest. Vor allem bei Angriffen über die Außenbahnen der Horgauer wurden zu wenige Zweikämpfe gewonnen. Dennoch, der Einsatz im Ecknacher Team stimmte und Spielertrainer Mario Schmidt analysierte am Ende: „Wir hatten letztlich den Vorteil, zur richtigen Zeit die Tore zu erzielen.“ Wenn klare Chancen zunächst auch Mangelware waren, in der 32. Minute schickte Elias Sultani mit einem überragenden Pass in die Tiefe Neuzugang Michael Eibel auf die Reise. Dieser steuerte allein auf das Gästetor zu und schob zur viel umjubelten Ecknacher Führung ein. In der 40. Minute hätte Serhat Örnek bereits für die Vorentscheidung für den VfL sorgen können. Er erkämpfte sich an der Mittellinie den Ball, überlief auf der rechten Seite seinen Gegenspieler, schoss den Ball aber allein vor Keeper Marco Fischer knapp am langen Eck vorbei. Fast mit dem Pausenpfiff musste VfL-Schlussmann Hannes Helfer in höchster Not retten. Horgaus Kapitän Fabian Tögel zog halb links freistehend aus acht Metern ab und fand in Helfer seinen Meister.

Nur drei Minuten nach der Pause prüfte VfL-Angreifer Christoph Jung den Horgauer Schlussmann. In der 52. Minute der verdiente Ausgleich zum 1:1 für den FC Horgau. Eine präzise Flanke von links verwertete Fabian Tögel aus kürzester Distanz. In der Folgezeit geriet Ecknach durch ähnliche Aktionen zwar immer wieder in Bedrängnis, erspielte sich aber auch selbst klare Möglichkeiten. Rund 200 Zuschauer, davon die Hälfte Ecknacher Fans, sahen jetzt ein ausgeglichenes gutes Fußballspiel mit einem sicheren und ruhigen Leiter Manfred Reuter.

Nach einer Stunde legte Jung mustergültig quer auf Thomas Bernecker, doch dieser schoss aus zwei Metern vorbei. Ein Doppelschlag sollte die Partie schließlich entscheiden. Einen Eckball von Spielertrainer Schmidt versenkte Michael Eibel (75.) per Kopf im Horgauer Gehäuse. Nur zwei Minuten später ließ Serhat Örnek über rechts drei Gegenspieler stehen, scheiterte zunächst am Torhüter, doch dann konnte Andreas Manhard freistehend zum 3:1 Endstand für den VfL einschieben.

VfL-Trainer Mario Schmidt sprach am Ende vom erwartet schweren Spiel. „Unsere Defensivarbeit war schwach, es gibt im Training noch viel Arbeit, aber es ist ein wichtiger Auftakterfolg gelungen“, betonte er.

FC Horgau Fischer, Metzler, Kirschner, Ph. Mayer (82. Berger), Stroh, Wieser (60. Blochum), Vogele, Tögel, Feistle, Beckert (71. Platzer), Pa. Mayer.

VfL Ecknach Helfer, Elbl, Huber, Eibel, Schmidt, Jung (76. Manhard), Sultani (86. Broo), Örnek, Glas (46. Bernecker), Fischer, Mühlberger.

Tore 0:1 Eibel (32.), 1:1 Tögel (52.), 1:2 Eibel (75.), 1:3 Manhard (77.) Schiedsrichter Reuter (Zusamaltheim) Zuschauer 200 Gelb-Rot Vogele (Horgau/86.)