2017-01-05 00:02:22.0

Schießen Aulzhauser Nachwuchs trumpft auf

Spielhahn-Schützen jubeln über zwei Meisterschaften. Trotzdem reicht es am Ende nicht für den Aufstieg in die Gauoberliga

Die Spielhahn-Schützen im Affinger Ortsteil Aulzhausen ziehen eine positive Jahresbilanz. Ohne Punktverlust blieb die erste Mannschaft in der vergangenen Saison in der Gauliga und sicherte sich so die Meisterschaft. Gleiches gilt für die zweite Mannschaft, die in der B-Klasse dominierte.

Leider verpasste die erste Mannschaft in einem Relegationskampf den Aufstieg in die Gau-Oberliga. Mit beachtlichen 389 Ringen stand Michael Lisson an der Spitze der Vereinsbesten. Die Spielhahn-Schützen um den Mannschaftsbesten Mattias Mayr sicherten sich zudem den Raiffeisen-Wanderpokal in Edenried. Auch bei der Gaumeisterschaft in Mering sicherten sich die Spielhahnschützen vordere Plätze. Sebastian Settele (578 Ringe) wurde sogar Vierter.

Besonders stark zeigte sich die Aulzhauser Jugend in diesem Jahr. Jakob Limmer und Markus Hörmann erzielten einen Doppelsieg in der Schülerklasse beim Gauschießen in Mering, Vanessa Lerch auf Platz vier und Anna und Verena Stangl mit Rang fünf rundeten das Erfolgsbild ab.

Insgesamt zählen vier Spielhahn-Nachwuchsschützen zur Gau-Auswahl. Bei der Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft fehlte Andreas Reiter (Schüler) und Michael Lisson (Herren) jeweils ein Ring zum Glück. (rex)