2017-11-11 09:32:00.0

Fußball-Bezirksliga BC Adelzhausen ist gewarnt

Elf vom Römerweg empfängt Schlusslicht FC Horgau.

Einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt kann der BC Adelzhausen am Sonntag in der Bezirksliga Nord machen, wenn er ab 14 Uhr Tabellenschlusslicht FC Horgau empfängt.

Sollte der BCA seiner Favoritenrolle gerecht werden, könnte er sich noch deutlicher von den Abstiegsrängen distanzieren. Dazu muss das Team von Spielertrainer Peter Eggle die Aufgabe mit der richtigen Einstellung angehen und vor allem die Grundtugenden des Fußballs auf den Platz bringen. Spiele gegen einen Tabellenletzten sind für die meisten Mannschaften eine knifflige Angelegenheit, alles außer ein Sieg gilt als Enttäuschung. Darum wird genau vor diesen Partien immer versucht, die Spieler besonders zu warnen und auf wichtige Punkte hinzuweisen. Auch in Adelzhausen hofft man auf drei Punkte. Das weiß auch Abteilungsleiter Jürgen Dumbs: „Der Gegner scheint machbar. Wir haben ein Heimspiel und zuletzt durch sieben Punkte aus drei Spielen mächtig Selbstvertrauen getankt.“ Doch genau diese Situation sei trügerisch. „Wenn man eine genauere Analyse anstellt, erkennt man, dass ein knappes und hart umkämpftes Spiel zu erwarten ist.“ Denn abgeschlagen sind die Horgauer noch nicht. Der Aufsteiger hat sechs Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Vergangene Woche holte das Team um Kapitän Fabian Tögel einen verdienten Punkt gegen Hollenbach (1:1) und auch sonst liefert der FC knappe Ergebnisse ab.

Hinzu kommt, dass der BCA bei seinen jüngsten Erfolgen meist viel Glück und mit Michael Fottner einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten hatte. „Bis auf die letzten 30 Minuten in Offingen waren die Auftritte nicht berauschend“, so Dumbs. Sollte man erneut nicht das nötige Engagement von Anfang an bringen, werde Horgau einen ebenbürtigen Gegner mit offenem Ausgang abgeben, darin besteht laut Dumbs kein Zweifel. Personell muss der BCA im Vergleich zur Vorwoche berufsbedingt auf Georg Götz verzichten, dafür steht Krispin Kistler wieder zur Verfügung. (jüd)