BC Adelzhausen startet morgen

Fußball-Bezirksliga: 18 Trainingseinheiten

Nach über zehnwöchiger Winterpause startet die Fußballmannschaft des BC Adelzhausen am morgigen Mittwoch, 7. Februar, mit der Vorbereitung auf die noch anstehenden zehn Spiele in der Bezirksliga Nord. Spielertrainer Peter Eggle startet um 19 Uhr zur ersten von 18 geplanten Trainingseinheiten, bevor es am 17. März beim Tabellenführer TSV Gersthofen wieder um Punkte geht. In Adelzhausen will man möglichst schnell die noch fehlenden Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Auf Platz acht mit 29 Punkten benötigt man dazu wohl noch sechs Zähler, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aktuell komfortable elf Punkte. (jüd)

Testspiele

BCA – BC Rinnenthal (Sa. 10. Februar, 14.30 Uhr, Kunstrasen Firnhaberau)

BCA – TSV Haunsheim

(Sa. 17. Februar, 19 Uhr, Kunstrasen Gersthofen)

BCA – SC Altenmünster (Sa. 24. Februar, 19 Uhr, Firnhaberau)

BCA – TSV Haunstetten

(So. 3. März, 14.30 Uhr)

BCA – SC Griesbeckerzell

(So. 11. März, 14.30 Uhr)