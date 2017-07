2017-08-01 00:03:22.0

Abteilungsberichte BC Aichach favorisiert Pöttmes und Affing

Fußballer haben fast 20 Spieler, „auf die Verlass ist“. Schachspieler sind seit 70 Jahren aktiv

Mit einer Mannschaft überwiegend aus talentierten Eigengewächsen und auch erfahrenen, reaktivierten Akteuren, will FußballKreisligist BC Aichach in der kommenden Saison „eine gute Rolle im vorderen Tabellenbereich“ spielen. Der Sportliche Leiter des BCA, Frank Burghart, erklärte in seinem Bericht bei der Jahreshauptversammlung des Vereins sowohl den TSV Pöttmes als auch den FC Affing zu den Favoriten. Der BCA habe für seine erste Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Vladimir Manislavic „19 Spieler, auf die Verlass ist, zur Verfügung. Ob noch eine zweite Mannschaft im Spielbetrieb teilnehmen kann, ist noch offen.

Als Neuzugänge konnte der BCA Torwart Peter Rinauer (TSV Inchenhofen) und Daniel Schäfer (Abwehr) vom TSV Pöttmes, gewinnen. Aus dem eigenen Jugendbereich stoßen Leon Fischer und Veit Rettenberger zum Kader der Ersten. Ein dickes Kompliment gab es für die Arbeit von Platzwart Ralph Bergmeier, gleichzeitig Kapitän der ersten Mannschaft.

Die C-Junioren (Meister und Aufsteiger sowie Sieger des Baupokals) unter den Trainern Karl-Heinz Müller und Klaus Ratzek seien die Aushängeschilder im Nachwuchsbereich, berichtete Jugendleiter Markus Kastner. In der kommenden Saison hat der BCA keine A-Jugend (laut Kastner ein Wermutstropfen), aber eine B-Jugend, zwei C-Jugendteams, zwei D-Jugendteams, zwei E-, G- und F-Jugendteams im Spielbetrieb. Weihnachts-Cup und Jubiläumsturnier, organsisiert von Karl-Heinz Müller, zählten ebenfalls zu den sportlichen Höhepunkten der abgelaufenen Saison.

Für den BC Aichach sind folgende Schiedsrichter im Einsatz: Max Stein, 79 Jahre jung, (seit 51 Jahren!), Holger Beck (als Beobachter), Manfred Braun und Youngster Simon Winterhalter.

Die 1947 noch vor Stockschützen, Skifahrern und Keglern gegründete Schachabteilung des BCA konnte in diesem Jahr laut Abteilungsleiter Heinz Neumaier ihren 70. Geburtstag feiern. Höhepunkt war der kürzlich abgehaltene Freiluft-Schachvergleich am Eichenhain am Tandlmarkt mit der Partnergemeinde Schifferstadt. Neumaier berichtete in gewohnt humorvoller Weise von den einzelnen Erfolgen der vier Schachteams des BCA und den verschiedenen Meisterschaften. Unter den Hobbyschachspielern würden sich derzeit auch einige Asylbewerber finden. Neumaier selbst ist seit mehr als 50 Jahren der Motor der Schachabteilung. Am Ende der Spielzeit wird sich Erich Laberger (60 Jahre an Brett eins der ersten oder zweiten Mannschaft) vom aktiven Schachsport zurückziehen.

Abteilungsleiter Bernd Hoyer freute sich ganz besonders darüber, „dass wir heuer endlich mal einen g‘scheiten Winter hatten“. Die Stockschützen ermöglichten es damit, der Jugend der Stadt über einige Wochen lang die Möglichkeit zum Eislauf zu bieten. Präsident Johannes Neumann hatte die Stockschützen „als unverzichtbares Bindeglied mit dem Hauptverein und hier vor allem zu den Fußballern in schwierigen Zeiten“ hervorgehoben: „Ihr seid immer da, wenn wir euch brauchen.“ (gps)