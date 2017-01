2017-01-24 00:05:16.0

Neujahrsempfang BC Aichach feiert Einstieg in ein ganz besonderes Jahr

Verein stellt Weichen für Geburtstag Nummer 100. Vom 7:7 gegen die Bayern bis zum Überlebenskampf – ein Rückblick Von Gert-Peter Schwank

Im Jahr der Oktoberrevolution 1917 wurde auch der Ballspielclub Aichach gegründet und feiert folgerichtig 2017, am 6. Oktober, seinen 100. Geburtstag. Dies kündigte BCA-Präsident Johannes Neumann im Rahmen eines Neujahrsempfangs im Domizil der Königlich Privilegierten Schützengesellschaft an.

Grund genug für den Vorsitzenden, auf die sportlichen Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte zurückzublicken. Darunter waren ein Gastspiel der Junioren von Manchester United mit dem legendären Bobby Charlton in den Fünfzigern oder das 7:7 gegen den FC Bayern München. Aber auch die Tiefen wurden angesprochen. So haben 2014 engagierte Mitstreiter den Verein vor der möglichen Insolvenz gerettet. Auch die vielen ausländischen Aktiven hätten den Verein sportlich am Leben gehalten. „Ohne die würde es den BCA vielleicht gar nicht mehr geben“, so Neumann. Deshalb sei auch der Weg mit jungen Spielern und Talenten aus der Region eingeschlagen worden. „Wie damals in den Achtzigern, als der BCA überwiegend mit vielen Eigengewächsen erfolgreich war“, hatte kürzlich der sportliche Leiter Frank Burghart erklärt. Schwer genug werde die aktuelle Saison in der Kreisliga. „Wir werden unser Ziel, den Klassenerhalt, erreichen“, ist der Präsident überzeugt. Obwohl aktuell die Mannschaft nur wenige Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat.

ANZEIGE

Finanziell sei die Lage weiterhin angespannt. „Allein durch die Mitgliedsbeiträge können wir das alles nicht finanzieren“, so Neumann. „Wir müssten die Vereinsbeiträge eigentlich verdoppeln.“ Sorgen bereitet nach wie vor das leer stehende BCA-Clubheim. „Wir arbeiten an einer Lösung und wissen, dass wir da Geld in die Hand nehmen müssen.“

Der Verein lege viel Wert auf die Jugendtrainerausbildung. So sollen junge Spieler aus der Region gefördert werden. Im Sommer werden einige Jugendturniere stattfinden. Auch die Stockschützen planen eine sportliche Geburtstagsveranstaltung und bei den Schachspielern werden Teams aus der Aichacher Partnergemeinde Schifferstadt zu Gast sein.