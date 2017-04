2017-02-06 18:30:00.0

Fußball BC Aichach sucht neuen Trainer

Christian Seidel verlässt den Kreisligisten zum Saisonende. Zum Abschied soll der Klassenerhalt gefeiert werden. Warum der Neue womöglich kein Spielertrainer ist. Von Evelin Grauer

Aichach Der BC Aichach muss sich für die neue Saison einen neuen Trainer suchen. Spielertrainer Christian Seidel hat der Mannschaft beim Trainingsauftakt am Sonntag mitgeteilt, dass er nach dieser Spielzeit aufhört beim Fußball-Kreisligisten. Als Tabellenneunter hat der BCA nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Deshalb will Seidel natürlich zum Abschied den Klassenerhalt feiern.

Der 34-jährige gebürtige Oberfranke hatte das Team in der Winterpause 2014 in einer schwierigen Zeit übernommen – wenige Monate nach dem Absturz aus der Bayernliga und dem Weggang etlicher Spieler. „Am Anfang standen wir vor einem Scherbenhaufen und wussten nicht so recht, wie es weitergeht“, erklärt Seidel. Spieler vieler verschiedener Nationalitäten und Kulturen mussten zu einem Team geformt werden. Eine kraftraubende Aufgabe, wie Seidel im Nachhinein berichtet. Der Klassenerhalt wurde zweimal mehr oder weniger knapp geschafft. In der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag in einer Sondertabelle mit dem BSV Berg im Gau und dem TSV Friedberg. Letzterer musste in die Kreisklasse. Mittlerweile besteht das Team des BC Aichach nur noch aus größtenteils jungen Spielern aus der Region. Die Mission, eine Mannschaft aus Einheimischen aufzubauen, die in der Kreisliga mitspielen kann, sieht Seidel somit als erfüllt an.

Zu den Gründen seines Rückzugs sagt er kurz und knapp: „Ich brauche was anderes. Ich habe in Aichach turbulente Jahre erlebt.“ An der aktuellen Mannschaft liege sein Abschied nicht. Trotzdem hat dem zweifachen Familienvater und Polizisten in Aichach „immer etwas gefehlt“ – die Sportheim-Atmosphäre, die er aus Oberfranken kennt. Auf der Suche nach einem neuen Verein will der Wahl-Kühbacher nicht zuerst auf die Liga, sondern auf das Konzept des Vereins schauen.

Der Sportliche Leiter des BC Aichach, Frank Burghart, stellt dem bald scheidenden Trainer ein gutes Zeugnis aus. Seidel habe es mit seiner besonnenen Art gut gemeistert, die damals nicht ganz pflegeleichte Mannschaft zu führen. Zum Saisonende hinterlasse der 34-Jährige eine intakte Mannschaft mit viel Potenzial. Bei den bisherigen Saisonspielen waren jeweils sieben oder acht Spieler 20 Jahre oder jünger.

Burghart ist es nach eigenen Angaben extrem wichtig, dass sich diese jungen Spieler weiterentwickeln. Deshalb sucht er nach einem Trainer mit großer Erfahrung in der Ausbildung junger Talente. Eine Abkehr vom Spielertrainer scheint daher wahrscheinlich. Zudem müsse sich der neue Trainer voll und ganz mit dem BCA-Konzept identifizieren. Die Mannschaft sei – bis auf einige wenige Neuzugänge zur Verstärkung – fix und soll möglichst auch in den nächsten Jahren so zusammengehalten werden. Anlässlich des Trainerwechsels hat Burghart den jungen Spielern eingeschärft: „Unser Weg geht weiter.“

Das sieht auch Christian Seidel so. Der eingeschlagene Weg sei der richtige. Jetzt brauche es Zeit, die Strukturen beim BCA weiter auszubauen, auch mit einer zweiten Mannschaft. Da Seidel im Guten scheidet, schließt er es nicht aus, in Zukunft wieder für den Verein tätig zu werden.