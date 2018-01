2018-01-15 00:02:49.0

Jahreshauptversammlung BCA: Lichtblicke und Sorgenkinder

Während die Bezirksliga-Fußballer weiter auf der Erfolgswelle reiten, haben die Stockschützen Nachwuchsprobleme

Bei der Jahreshauptversammlung des BC Adelzhausen blickten die Abteilungen auf das sportliche Jahr zurück.

Die Erste schaffte den frühzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord, zudem wurde Dominik Müller Torschützenkönig mit 29 Toren. Auch in der neuen Saison ist der BCA wieder auf dem besten Wege die Liga zu halten. Als Gewinn stellte sich die Verpflichtung von Spielertrainer Peter Eggle heraus, mit welchem bereits für eine weitere Saison verlängert wurde. Zudem haben sich die Jugendspieler als Verstärkungen erwiesen. Sorgen bereitet die Zweite, die im Sommer aus der A-Klasse abstieg und seitdem den Erwartungen in der B-Klasse hinterherläuft. Der neue Trainer Thomas Greppmeir soll die Situation verbessern.

ANZEIGE

Jugendleiter Thomas Huber berichtet von 88 Jugendspielern, welche in sieben Mannschaften aktiv sind von der A- bis zur G-Jugend. Die Spielgemeinschaft mit dem TSV Sielenbach funktioniere weiterhin sehr gut. Höhepunkt war das dreitägige Bravo-Fußballcamp auf der eigenen Sportanlage, welches auch in 2018 wieder angeboten wird.

Zum letzten Mal lieferte Franz Fottner den Bericht ab, nachdem künftig Martin Schlicker die Leitung übernimmt. Durch die Rückkehr in die Dachauer Punktspielrunde sei wieder ein geregelter Spielbetrieb zustande gekommen. Gesellschaftlich waren die Feier des 50-jährigen Bestehens sowie der Ausflug nach Rüdesheim die Höhepunkte.

Sorgenvoll blickt die Abteilung in die Zukunft. Der Altersdurchschnitt steigt laut Leiter Hans Pletzer jährlich. Es mangelt an Nachwuchs, darum konnten auch nicht mehr alle Turniere und Meisterschaften gespielt werden.

Hier gibt es einen Mitgliederzuwachs. 70 Sportler nahmen in sieben Mannschaften am Punktspielbetrieb teil.

Armin Seidel bot mit seiner Abteilung wieder Skifahrten, einen Skikurs, Läufe und auch Bergtouren an, wobei die Beteiligung weiterhin sehr hoch ist. Außerdem ging man im Rahmen des Ferienprogramms zum Wasser-Ski-Fahren nach Friedberg.

Hans Lichtenstern berichtete von großem Zuspruch. An 31 Übungsabenden nahmen im Schnitt 14 Personen teil. Von Gymnastik über Schwimmen bis hin zu Ballspielen und Beachvolleyball – das Angebot ist breit.

Ulrike Goldstein berichtete erstmals als Leiterin. Für Frauen und Kinder jeden Alters hatte man wieder ein umfangreiches sportliches Programm angeboten, angefangen von Stepp-Aerobic über Fitness von A-Z bis zum Eltern-Kind-Turnen. Da eine Übungsleiterin fehlt, gibt es derzeit kein Kinderturnen. (jüd) »Land Seite 4