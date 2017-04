2017-04-24 00:04:46.0

Abteilungsberichte Babyboom bei der DJK Willprechtszell

Tennis-Frauenteam verändert und verjüngt sich. Siggi Schaller gewinnt Einzelmeisterschaft der Stockschützen

Auf der Jahreshauptversammlung der DJK Willprechtszell blickten die Verantwortlichen auf das vergangene Sportjahr zurück. In den Abteilungen war einiges los.

Die Tennisabteilung arbeitet seit vergangenem Jahr mit der „Tennisfactory“ Augsburg zusammen, berichtete Zweite Abteilungsleiterin Katrin Reinthaler. Die bereits bestehenden Trainingsgruppen haben von der Tennisfactory neue Trainer bekommen. Durch das Schnuppertraining konnten Kinder und Erwachsene als Mitglieder gewonnen werden. Ab 2017 gibt es bei der DJK mit Jürgen Brennig wieder einen Platzwart. Die Juniorinnen I belegten in der Bezirksklasse den zweiten Platz. Die Juniorinnen II wurden in der Kreisklasse sogar Meister. Die Frauenmannschaft wurde Fünfter, die Männer 40 Mannschaft war nicht ganz so erfolgreich. Für die neue Saison werden eine Jugend-, eine Frauen- sowie eine Männermannschaft gemeldet. Allerdings wird das Frauenteam ein anderes Gesichter bekommen. Durch einen „Babyboom“ wird das Team auf mehreren Positionen verändert und dadurch auch verjüngt. Das Schleiferlturnier musste aufgrund der Wetterlage abgesagt werden. Dafür fand die Vereinsmeisterschaft im Mixed statt. Miriam Birkmeir und Aurelia Bachmeir siegten.

Sportleiter Heinrich Plöckl berichtete über das Geschehen. Neben der Teilnahme an der Meisterschaft auf Eis in Senden, der Pokalrunde in Friedberg und der Sommer-Meisterschaft in Senden nahmen die Stockschützen am Landkreispokal teil. Bei der vereinsinternen Einzelmeisterschaft, bei der nur neun Sportler mitmachten, setzte sich Siggi Schaller gefolgt von Heinrich Plöckl und Christoph Döring durch. Insgesamt nahmen zwölf DJK-Stockschützen an acht Turnieren teil. (wbs)