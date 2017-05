2017-05-15 00:04:41.0

Fußball-Bezirksliga Bei Hollenbach ist die Luft raus

Gegen die Youngsters der Nördlinger Reserve verliert der TSV verdient mit 1:4 im letzten Heimspiel der Saison

Ebenso deutlich wie verdient verlor der TSV Hollenbach sein letztes Saisonheimspiel gegen einen erwartet starken TSV Nördlingen II mit 1:4. Schon vor dem Seitenwechsel legten die spiel- und kampfstarken Gäste mit einem 3:0-Vorsprung den Grundstein zum späteren Sieg und sicherten sich damit gleichzeitig den Klassenerhalt.

Unter der souveränen Leitung von Schiedsrichterin Daniela Göttlinger aus Adelsried beschnupperten sich die beiden Teams etwa eine Viertelstunde lang, dann legten die Gäste ihre Ketten ab. Das Team von Andreas Langer, in dessen Kader sieben Akteure erst 19 oder 20 Jahre alt sind, erspielte sich von Minute zu Minute ein immer deutlicher werdendes Übergewicht. Einer der Jungspunde, Fabian Miehlich, bewerkstelligte auf Zuspiel von Philipp Buser folgerichtig das 1:0 (20.).

Hollenbach, mit dem letzten Aufgebot ins Geviert gezogen – sogar der 39-jährige Co-Trainer Viktor Hofecker musste in den letzten 20 Minuten ran – leistete sich immer wieder leichte Ballverluste, die es mit letztem Einsatz wieder auszubügeln galt. Das funktionierte anfangs mit vereinten Kräften noch recht passabel, konnte auf Dauer jedoch nicht gut gehen, zumal das Angriffsduo Tobias Schmid und Georg Demmelmair nur mit weiten, hohen Bällen gefüttert und von der Nördlinger Hintermannschaft schon bei der Ballannahme entscheidend gestört wurde.

Somit gab’s kaum Entlastung für die Defensive, viele verlorene Bälle beim Spielaufbau oder im Angriff kamen umgehend wieder zurück. Kurz vor der Pause die Entscheidung. Erst knallte der überragende Philipp Buser, einer von drei Kickern aus dem Landesligakader, den Ball auf Zuspiel von Florian Lamprecht flach und mit Schmackes in die Maschen (0:2/41.), wenig später nutzte Julian Dürnberger, auch erst 20 Jahre alt, einen leichten Hollenbacher Ballverlust zum 3:0 (45.+1). Für den 36-jährigen Hollenbacher Ersatzkeeper Wolfgang Mayr gab’s nichts zu halten. Auch nicht beim vierten Gegentor, als Manuel Meyer allein auf ihn zusteuerte, ihn umkurvte und problemlos einschob (57.). Vorausgegangen war wieder ein leichter Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Dem konnten die Platzherren durch Tobias Schmid auf gute Vorarbeit von Dominik Stark nur das 1:4 entgegensetzen (65.). In der Schlussphase verhinderte Mayr mit guten Paraden noch eine höhere Niederlage. (mika)

TSV Hollenbach Mayr, Knauer (69. Hofecker), Adrianowytsch, Johannes Aechter, Martin Aechter, Jakob, Schmid, Witzenberger, Stark, Trautmann (63. Simon Demmelmair), Georg Demmelmair (46. Nefzger).

Tore 0:1 Miehlich (20.), 0:2 Buser (41.), 0:3 Dürnberger (45.+1), 0:4 Meyer (57.), 1:4 Schmid (65.). – Schiedsrichterin Göttlinger (Adelsried). – Zuschauer 130.