2016-12-07 20:29:00.0

Sportporträt Beim Tanzen heben sie ab

Gioacchino di Salvo, Felicitas Hock und Ayleen Wrusch aus Kissing sind deutsche Meister im Videoclip-Dancing. Für einen aus dem Trio steht der Berufswunsch bereits fest. Von Heike Scherer

Was so leicht aussieht, ist mit hartem Training verbunden: (von links) Felicitas Hock, Ayleen Wrusch und Gioacchino di Salvo bilden das „Trio GFA“. In Mannheim sind die jungen Tänzer aus Kissing deutsche Meister im Videoclip-Dancing geworden.

Bei der Premiere in der Kissinger Paartalhalle Mitte November zeigte das Trio GFA seinen Videoclip, mit dem es am 10. Juli die deutsche Meisterschaft in Mannheim gewann. Auf eine ihnen unbekannte Musik hieß es, einen Tanz zu zeigen, der kraftvoll und synchron sein musste. Mit ihrer Lehrerin Evi Wrusch, die sie als liebevoll, aber auch streng bezeichnen, hatten sie die Tanzschritte zu Hause einstudiert.

Die Abkürzung GFA steht für Gioacchino, Felicitas und Ayleen – die Vornahmen der drei, erst 13 Jahre alten Tänzer und Tänzerinnen, die diesen Sport schon seit jeweils zehn Jahren ausüben. Andere Hobbys haben sie nicht, denn um auf dieses hohe Niveau zu kommen und es beibehalten zu können, heißt es zwei- bis dreimal pro Woche hart trainieren. Aber für Gioacchino di Salvo steht schon jetzt fest: Er möchte nach der Schule eine Tanzausbildung in München mit der Richtung Modern Dance ablegen und das Tanzen zum Beruf machen.

ANZEIGE

Tanzen als Hobby oder Beruf?

Der auf Sizilien geborene Gioacchino erzählt, dass er als einjähriges Kleinkind mit den Eltern nach Kissing gezogen sei und schon als Baby mit dem Tanzen angefangen habe. „Auf Sizilien tanzte meine Oma bei Festen und ich probierte das dann auch gleich aus“, sagt er. Sechs Stunden in der Woche trainiert er mittlerweile im Kissinger Tanzstudio Effekt und tanzt Ballett und in den Tanzgruppen Explosion und Effect. Bei der Premiere stand er mit zehn verschiedenen Tänzen auf der Bühne. Felicitas Hock fing im Kissinger Kindergarten Kunterbunt mit dem Tanzen an. Tanzlehrerin Evelyn Wrusch gab dort am Nachmittag Unterricht. Im Studio Fitpoint setzte sie den Tanzunterricht fort und wechselte im Herbst 2013 in das neue Tanzstudio Effekt. „Ich trainiere bisher zwei Stunden an zwei Tagen und tanze nur in einer Gruppe mit“, verrät Felicitas. Sie möchte das Tanzen nicht zum Beruf machen, aber auf jeden Fall als Hobby beibehalten. „In Mannheim haben wir ewig auf die Ansage unserer Namen gewartet und als wir dann als Gewinner ausgerufen wurden, konnten wir es im ersten Moment gar nicht glauben“, erinnert sie sich an den glücklichen 10. Juli 2016, als sie deutsche Meister im Videoclip wurden.

Ayleen Wrusch ist die Dritte des erfolgreichen Trios. Als Tochter der Tanzlehrerin und mit einer älteren Schwester, die ebenfalls Unterricht erteilt, kam sie schon sehr früh mit dem Tanzen in Berührung. Sie begann im Kindergarten im Alter von drei Jahren. Bei allen neuen Gruppen des Tanzstudios beteiligte sie sich und trainierte anfangs sogar fünf Tage pro Woche. Mittlerweile reduzierte sie das Tanzen auf drei Tage mit insgesamt elf Stunden. Nicht nur Ballett – auch den Spitzentanz beherrscht sie hervorragend – sie tanzt außerdem Videoclip, Hip-Hop und Showtanz und assistiert ihrer Mutter bei den kleinen Tänzern. „Bei elf Tänzen war ich in der Paartalhalle dabei, oft in einer Hauptrolle. Das Schwierigste war das viele Umziehen“, erzählt sie. Erst nach der Schule möchte sie sich für einen Beruf entscheiden.

Trotz der Jugend keine Nervosität

Aufgeregt vor einem Auftritt sind Gioacchino, Felicitas und Ayleen nicht mehr, denn im Laufe des Jahres stehen viele Aufführungen auf dem Programm. So auch beim Brunnenfest und Weihnachtsmarkt in Kissing, beim Gardetreffen in Mering, bei der Augsburger Frühjahrsausstellung und bei vielen anderen Anlässen beteiligt sich das Trio des Tanzstudios. Die drei haben Spaß daran, den Zuschauern ihr Können zu zeigen. Sogar bei Hochzeiten von Freunden oder Familienmitgliedern tanzen sie hin und wieder. „Unser nächstes großes Ziel sind die bayerischen Meisterschaften im April in Friedberg, bevor es im Mai zur süddeutschen Meisterschaft geht“, sagen die drei Jugendlichen. Vielleicht gelingt es ihnen sogar im nächsten Juli, ihren Meistertitel in Mannheim zu verteidigen. Zu gönnen wäre es den sympathischen und begeisterten Tänzern und Tänzerinnen auf jeden Fall.