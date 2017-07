2017-07-18 12:43:00.0

Leichtathletik Benjamin Dillitz hat in Aichach den flottesten Schritt

Der Adelzhauser gewinnt den 34. Stadtlauf und wird seiner unfreiwilligen Favoritenrolle gerecht. Vorjahressieger Michael Harlacher vom LC Aichach muss zuschauen, ebenso wie später Teamkollege Georg Steinherr. Kathrin Wörle strahlt über Platz zwei. Von Horst Kramer

Es ist nicht einfach, Favorit zu sein. Dies wurde dem 23-jährigen Benjamin Dillitz nun das erste Mal in seiner relativ kurzen Laufkarriere bewusst. Von mehreren Experten und Berichterstattern wurde er im Vorfeld des Aichacher Stadtlaufs als Titelanwärter genannt. Der Adelzhauser schildert die Situation: „Ich wusste erst nicht, ob ich mich ärgern oder es als Ansporn nehmen sollte.“ Dann entschied er sich für Letzteres. Und hatte Erfolg.

Dillitz, der für die LG Stadtwerke München startet, gewann den 34. Aichacher Stadtlauf über sechs Kilometer in 18:51 Minuten. Zweiter wurde Thomas Mittag vom TSV Jetzendorf. Er traf genau zehn Sekunden nach dem Sieger ein. Bester Aktiver des LC Aichach wurde der Stadtlaufsieger von 2014, Frank Schlecht, als Vierter in 19:45 Minuten. Dritter wurde Stefan Heim (TG Viktoria Augsburg) in 19:24 Minuten. Dillitz war sofort nach dem Start in Front gegangen. Die Botschaft an die Konkurrenz war klar. Bis zum Schluss gab er die Führung nicht mehr ab.

Bei den Frauen setzte sich eine Nachmelderin durch: Janine Köhler von der LG Reischenau-Zusamtal. Schon nach einem halben Kilometer hatte sie einen Zehn-Meter-Vorsprung auf ihre Verfolgerinnen herausgelaufen, der sich nach 24:01 Minuten bis auf 80 Meter vergrößert hatte. Die Zweite, Kathrin Wörle – erst seit wenigen Wochen Mitglied beim LC Aichach – strahlte dennoch über das ganze Gesicht: „Ich bin hochzufrieden.“ Im vergangenen Jahr war die Kühbacherin auf dem undankbaren vierten Platz gelandet. Und auch die Dritte Roswitha Schruf (Koppenbach) wirkte überglücklich. Aus einem einfachen Grund: Nach ihrem Erfolg beim Regens-Wagner-Rennen in Hohenwart Ende Juni (wir berichteten) dürfte Schruf der Sieg beim Zweiten Paartal-Cup, zu dem auch der Aichacher Stadtlauf in diesem Jahr zählt, nicht mehr zu nehmen sein.

Drei weitere Aichacher Sportlerinnen rannten in die Top Ten: Verena Bayr wurde Fünfte in 25:33 Minuten, ganz knappe Achte war Emilia Walter (BC Aichach) in 26:30 Minuten. Auf Rang neun folgte Karina Fitz-Helbig (LC Aichach) in 27:09 Minuten.

Pech für die Läufer vom LC Aichach

Bei den Männern konnte sich das LCA-Trio Andreas Kigele (als Sechster in 20:11 Minuten), Alexander Wehle (als Achter in 20:16 Minuten) und Thomas Anneser (als Zehnter in 20:43 Minuten) unter die besten zehn schieben. Vorjahressieger Michael Harlacher kam nur zum Anfeuern – er wollte sein seit Wochen lädiertes Knie schonen. Pechvogel des Tages war Georg Steinherr. Der M50-Dauerbrenner stieg in der zweiten Runde mit einer Muskelzerrung aus. „Ich habe schon beim Mittwochstraining ein Ziehen im Oberschenkel verspürt“, berichtete er im Ziel enttäuscht. Nicht zuletzt, weil nun auch sein angestrebter Sieg beim Karlsfelder Läufercup (wir berichteten) gefährdet ist. Ansonsten war die Stimmung rund um den Stadtplatz in Aichach an diesem Samstag gut. In den vergangenen Jahren wurde der Aichacher Stadtlauf immer Freitagabend ausgetragen. Die neue Ansetzung am Samstagnachmittag kam laut LCA-Vorsitzendem Josef Lechner gut an. „Die Leute sind nicht so abgehetzt wie an einem Freitag“, begründete er die Verschiebung. Viele bekannte Gesichter taten ihr Übriges zum Gelingen der Veranstaltung. Zum Beispiel BCA-Ikone Manfred Braun, seit Jahren ein Stammgast beim Stadtlauf, oder LCA-Trainerin Claudia Fischer, die schon Hunderte von Passivsportlern für den Laufsport begeistern konnte. Mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr konnte der Verein indes nicht begrüßen. Heuer trafen 259 Sportler im Ziel ein – vor zwölf Monaten waren es 298. Das beste Team stellte wie im Vorjahr der SV Handzell. Auf Rang zwei folgte der MTV Pfaffenhofen ganz knapp vor der Aichacher Feuerwehr. Vierte wurden die Jusos.

Für die gute Laune hatten die Kinder und Betreuten bei ihren Rennen gesorgt. Vor allem die Aichacher Grundschulen waren wieder mit vielen jungen Teilnehmern vor Ort. Für den Betreuten-Lauf hatten sich die Aichacher Ulrichswerkstätten und die Hohenwarter Regens-Wagner-Stiftung ins Zeug gelegt.

Ergebnisse

Männer (5,6 Kilometer)

1. Benjamin Dillitz (Stadtwerke München) 18:51 Minuten, 2. Thomas Mittag (Jetztendorf) 19:02, 3. Stefan Heim (Viktoria Augsburg) 19:24, 4. Frank Schlecht (LC Aichach) 19:45, 5. Enrico Kaschak (Jetzendorf) 20:10, 6. Andreas Kigele (LC Aichach) 20:11, 7. Thomas Kolbeck (Jetztendorf) 20:13, 8. Martin Edelmann (Dillingen) 20:42, 9. Thomas Anneser (LC Aichach) 20:43, 10. Thomas Eicher (Triathlon Augsbrug) 21:23.

U18 1. Lukas David (Handzell) 23:27

Frauen (5,6 Kilometer)

1. Janine Köhler (LG Reischenau-Zusamtal) 24:01 Minuten, 2. Kathrin Wörle (LC Aichach) 24:28, 3. Verena Bayr (LC Aichach) 25:33, 4. Emilia Walter (BC Aichach) 26:30, 5. Tatjana Reger (Grundschule Aichach Nord) 27:09.

U20 1. Mirella Grahammer (Radteam Aichach) 27:43 Minuten

Jugend (2,4 Kilometer)

U18 männlich 1. Jonas Steinherr (LC Aichach) 8:19 Minuten, 2. Jonas Bucher (SC Griesbeckerzell) 8:41, 3. Simon Hofberger (Sainbach) 9:28

U18 weiblich 1. Jacqueline Kerler (Koppenbach) 14:10 Minuten.

Senioren (5,6 Kilometer)

M40 1. Alexander Wehle (LC Aichach) 20:16 Minuten, 2. Siegfried Wiedemann (LG Wehringen) 20:59, 3. Hans Mair (Garching) 22:22

W40 1. Roswitha Schruf (Koppenbach) 24:52, 2. Silke Meisenheimer (Viktoria Augsburg) 25:23, 3. Bianca Archut (Pfaffenhofen) 26:02.

M50 1. Thomas Siegmund (Viktoria Augsburg) 22:51, 2. Xaver Schwegler (Handzell) 23:01, 3. Heinrich Schoder (LC Aichach) 23:46

W50 1. Brigitte Fischer (Handzell) 27:22, 2. Elfriede Beck (LC Aichach) 30:06, 3. Simone Strohmayr (Jusos) 32:56.

M60 1. Günther Thrä (Alsmoos-Petersdorf) 24:25, 2. Hermann Henne (Frankfurt) 25:27, 3. Jörg Bucher (Scheyern) 27:40.

W60 1. Alice Hüllen (Claudia’s Lauftreff) 41:53.

Mannschaft

1. SV Handzell 450 Punkte (Sechs Teilnehmer), 2. MTV Pfaffenhofen 334 (Sechs Teilnehmer), 3. Feuerwehr Aichach 327 (Fünf Teilnehmer)