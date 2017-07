2017-07-17 00:03:23.0

Bergmann holt Bergtitel

Aichacher bei Bayerischen stark

im Wald Bei den bayerischen Senioren-Berglaufmeisterschaften in Furth waren die Athleten des LC Aichach ganz vorne zu finden.

Herta Bergmann holte sich den bayerischen Titel in ihrer Altersklasse W65. Sie überwand die 600 Höhenmeter, die sich auf zehn Kilometer verteilten, in 1:05 Stunden. Leni Bauer kehrte mit einer W70-Silbermedaille zurück: 1:21:50 Stunden. W55-Athletin Birgit Haug benötigte 1:07:27 Stunden – Platz sechs in ihrer Wertungsklasse. Das Trio belegte den vierten Rang in der W50-Teamwertung. Werner Süßner lief in 1:02:46 Stunden auf Rang zehn im M45-Feld. (hokr)