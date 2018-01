2018-02-01 00:05:35.0

Leichtathletik Besonderer Sieg für Harlacher

LCA-Athlet gewinnt letzte Winterlaufserie des RC Pfeil

Das Jahr ist erst einen Monat alt und doch sind die Läufer des LC Aichach 2018 schon wieder recht erfolgreich. Insbesondere Michael Harlacher. Am Sonntag ging die winterliche Laufserie des RC Pfeil im Augsburger Stadtteil Göggingen zu Ende – Sieger war Harlacher.

Für ihn hatte das Rennen eine besondere Bedeutung, denn er ist vermutlich der letzte Läufer, der den Siegerpokal mit nach Hause nehmen darf. Dem RC Pfeil mangelt es an Helfern, wie am Rande der Veranstaltung bekannt wurde. Obwohl sein Seriensieg schon vorher feststand, ging der Blondschopf auf dem anstrengenden 7540-Meter-Parcours im Gögginger Wäldchen noch einmal in die Vollen und wurde nach einem spannenden Endspurt Vierter in 26:06 Minuten, knapp hinter Thomas Steiner (TSV Gersthofen, 26:02), Florian Kerber (TGV Augsburg, 26:03) und Simon Scherer (LG Reischenau-Zusamtal, 26:04). Georg Steinherr (LC Aichach) rannte als schnellster M50er auf Rang zehn (27:43), seine Teamkollegen Andreas Kigele (15., 28:45) und Martin Bichlmeier (17., 29:58) liefen noch in die Top 20. Bichlmeier wurde zudem Serien-Zehnter.

Schnellste LCA-Frau war die Thalhauserin Heidi Hagl als Vierte und W40-Zweite in 36:48 Minuten. Herta Bergmann gewann als Fünfte in 38:27 Minuten die W65-Wertung. Beatrice Schöpflin belegte Rang zehn (41:38), W70-Legende Leni Bauer Platz 13 (44:15) und Lauftreff-Organisatorin Claudia Fischer Platz 14 (49:38). Schnellste Frau des Tages war die Bobingerin Katharina Engelhardt (30:15).

Im letzten Serienranking konnten sich Bergmann als Vierte, die Lauftreff-Aktive Renate Jilg als Zehnte, Bauer als Elfte und Fischer als Zwölfte verewigen. Der Siegerinnenpokal ging an Sonja Huber (TGV Augsburg). (hokr)