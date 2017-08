2017-08-17 07:28:00.0

Fußball-Nachlese Bezirksligisten marschieren im Gleichschritt

Hollenbach, Adelzhausen und Ecknach liegen nach dem Doppelspieltag in der Tabelle dicht beieinander. Vorzeichen der Konkurrenten sind dennoch sehr unterschiedlich. Von Sebastian Richly

Aufatmen hier, Enttäuschung dort. Die Bezirksliga Nord hat nach dem Doppelspieltag am Sonntag und Dienstag so richtig Fahrt aufgenommen. Während der VfL Ecknach seine beiden ersten Pleiten in Schwabens höchster Spielklasse kassierte, landete der TSV Hollenbach einen Befreiungsschlag. Für den BC Adelzhausen stehen ein Sieg und eine Niederlage zu Buche. Einzige Konstante bei der Elf vom Römerweg – Tore satt auf beiden Seiten.

Bei einem Torverhältnis von 11:9 Toren fallen bislang im Schnitt fünf Treffer bei einer Partie mit Beteiligung des BCA. Das liegt nicht zuletzt an Torjäger Dominik Müller. In drei Spielen kommt der Torschützenkönig der vergangenen Saison schon wieder auf sieben Treffer (allein vier gegen Horgau) und führt auch die aktuelle Liste an. Ein Sorgenkind bleibt beim BCA, wie schon im vergangenen Jahr, das Defensivverhalten. Der neue Spielertrainer Peter Eggle hatte sich mehr Stabilität auf die Fahnen geschrieben. Bislang funktioniert das noch nicht so ganz. Mit fünf Punkten aus vier Spielen liegen die Adelzhauser aber auf Platz acht und im Soll.

Gleiches gilt für den TSV Hollenbach. Auch die Elf vom Krebsbach kommt auf fünf Punkte und rangiert auf Platz sieben. Allerdings gelang dem Team von Spielertrainer Christian Adrianowytsch erst am Dienstag der erste Dreier. Der fiel mit 5:0 gegen Donaumünster dafür deutlich aus. Schon bei der knappen 1:2-Niederlage in Meitingen hatte der TSV überzeugt und belohnte sich nun auch endlich für seinen Einsatz. Erfreulich, dass diesmal nicht Torjäger Ricardo Anzano, der zuvor drei der fünf Hollenbacher Treffer (darunter ein Eigentor) erzielte, den Alleinunterhalter geben musste. Im Gegenteil. Anzano blieb ohne Tor, dafür erzielte Neuzugang Werner Meyer seine ersten beide Pflichtspieltreffer.

Traf der VfL Ecknach am zweiten Spieltag noch mit dem Schlusspfiff zum Ausgleich gegen Meitingen, so kassierte der Aufsteiger nun in letzter Sekunde das 1:2 gegen Tabellenführer Gersthofen. Nach zwei Niederlagen ist der VfL auf Platz neun abgerutscht. Die Leistungen, die der Neuling bislang gezeigt hat, gehen dabei in Ordnung. Zudem musste man mit Meitingen und Gersthofen bereits gegen zwei Schwergewichte ran. Und mit vier Punkten liegen die Ecknacher immerhin auf Rang neun.

Alle drei Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg liegen eng beieinander. Ein direktes Duell gab es bislang noch nicht. Das erste Derby findet am Freitag, 1. September, zwischen dem VfL Ecknach und dem TSV Hollenbach statt.

Tops & Flops des Doppelspieltages

Spieler des Tages Fünf Treffer in einem Spiel gelingen nur ganz selten. Florian Hirsch vom Kreisklassisten FC Affing II gelang dieses Kunststück am Dienstag im Spiel gegen die DJK Gebenhofen. Beim 6:3 war der Neuzugang von der SG Hohenstadt (Baden-Württemberg) in seinem zweiten Pflichtspiel nicht zu stoppen. Er besorgte das 1:0 für sein Team, glich zum zwischenzeitlichen 2:2 aus und legte noch die Treffer zum 3:2, 4:2 und 5:2 nach. Damit führt er derzeit die Torjägerliste der Kreisklasse Aichach an.

Flop des Tages Als Favorit gehandelt, ist Kreisligist TSV Pöttmes zu Beginn der neuen Runde unsanft gelandet. Für das Team des neuen Spielertrainers Andreas Brysch gab es am eröffnenden Doppelspieltag gleich zwei Pleiten. Besonders schmerzhaft war die 1:6-Auftaktniederlage beim SSV Alsmoos-Petersdorf. Noch schlimmer als der Punktverlust dürfte die Verletzung von Torjäger Sebastian Kinzel sein. Der 29-Jährige musste bereits nach einer Viertelstunde mit einer Bauchmuskelverletzung ausgewechselt werden und fehlte dann bei der 0:1-Heimpleite gegen den TSV Rehling.